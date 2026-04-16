Ковентри призвала ЕС уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет

Фото: olympics.com

Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Кирсти Ковентри выступила с призывом к нейтралитету и защите автономии спорта во время спортивного форума ЕС (Европейского союза) на Кипре.

«Спортсмены могут вдохновлять нас только в том случае, если они могут соревноваться. Они могут делать это только в том случае, если мы будем сохранять строгий нейтралитет спорта. Если политика не будет вмешиваться. Для всех нас это означает, что мы должны защищать автономию спорта. Чтобы мы могли сказать всем спортсменам, независимо от того, откуда они родом: да, вы можете соревноваться свободно, без политического вмешательства, не зависящего от вас.

Я призываю ЕС и его государства‑члены придерживаться принципов, которые вы так часто признавали: уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр. Потому что только тогда сила спорта сможет по‑настоящему раскрыться», – заявила Ковентри в своем выступлении.

Также глава МОК добавила, что в случае сохранения прежних ценностей, спорт может и дальше оставаться маяком надежды.

В конце прошлого года МОК рекомендовал всем международным федерациям снять санкции со спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать в нейтральном статусе на мировые старты.