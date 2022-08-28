Ковчег с мощами Казанских святителей прибудет в Мамадышское благочиние

25 августа завершилось пребывание ковчега с частицами мощей Казанских святителей Гурия, Германа и Варсонофия в Пестречинском благочинии. Там он пробудет до 30 августа.

Ковчег с мощами по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла по случаю 10-летия Татарстанской митрополии будет принесен во все храмы Татарстана. Так, сразу после Мамадышского благочиния он отправится в Закамское благочиние, где пробудет до 21 сентября. Затем в Елабужское и Кукморское благочиния, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Шествие святыни по городам и районам республики началось 5 июня, в день празднования 10-летия со дня образования Татарстанской митрополии. Ковчег с частицами мощей святителей Гурия, Германа и Варсонофия уже побывал в Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тетюшском, Буинском, Дрожжановском, Кайбицком и Лаишевском благочиниях.