Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет принесен в Татарстан
В Татарстан привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня будет пребывать в республике с 8 по 14 июня.
Сначала ковчег привезут в Набережные Челны в храм преподобного Серафима Саровского. Там он пробудет до 11 числа. И уже 12 июня приложиться к частице Пояса Пресвятой Богородицы смогут Казанцы в Богородицком мужском монастыре.
Реликвию отправили в Казань по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Согласно преданию, Матерь Божия сплела Пояс из верблюжьей шерсти и носила вплоть до последнего дня жизни. Его передавали из поколения в поколение, и с IV века он находилася в Константинополе, в Влахернском храме.
В X столетии святыню разделили на части. В 2011 году Пояс привезли в Россию. До сегодняшего дня ее привозили в 14 городов, ей поклонились более трех миллионов паломников. После этого
частица Пояса Пресвятой Богородицы была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. К нему ежедневно стекаются сотни паломников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»