Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет принесен в Татарстан

В Татарстан привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня будет пребывать в республике с 8 по 14 июня.

Сначала ковчег привезут в Набережные Челны в храм преподобного Серафима Саровского. Там он пробудет до 11 числа. И уже 12 июня приложиться к частице Пояса Пресвятой Богородицы смогут Казанцы в Богородицком мужском монастыре.

Фото: © Татарстанская митрополия

Реликвию отправили в Казань по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Согласно преданию, Матерь Божия сплела Пояс из верблюжьей шерсти и носила вплоть до последнего дня жизни. Его передавали из поколения в поколение, и с IV века он находилася в Константинополе, в Влахернском храме.

В X столетии святыню разделили на части. В 2011 году Пояс привезли в Россию. До сегодняшего дня ее привозили в 14 городов, ей поклонились более трех миллионов паломников. После этого

частица Пояса Пресвятой Богородицы была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. К нему ежедневно стекаются сотни паломников.