Коварство Тутберидзе или токсичные «Ангелы»: почему от Плющенко снова «бегут» фигуристы

Переход брата и сестры Сарновских от Плющенко к Тутберидзе продолжил ставшую уже тенденцией серию скандальных трансферов в российском ФК. Почему фигуристы променяли «ручную работу» Плющенко на конвейер Этери, почему от «Ангелов» продолжают бежать спортсмены и как в этой истории якобы замешаны финансовые аппетиты родителей – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Парадокс Сарновских: от «непрофпригодных» до звезд трансферного рынка

Главная ирония этого трансфера заключается в том, что семь лет назад Этери Тутберидзе фактически указала Сарновским на дверь. Если верить олимпийскому чемпиону и руководителю «Ангелов Плющенко» Евгению Плющенко, в 2019 году штаб лучшего тренера мира счел детей «неперспективными».

Все это время Евгений Плющенко и его команда работали на то, чтобы показать знаменитой Этери ошибочность того вердикта. И надо признать, что доказали: из «непрофпригодных» детей Никита и Софья превратились в топ-юниоров с серьезным набором ультра-си.

Фигурист, которого когда-то не разглядели в «Хрустальном», превратился в одного из самых техничных юниоров страны. Никита Сарновский под руководством команды Плющенко стал стабильным «квадистом», исполняя четверные лутц, сальхов и тулуп. Сейчас фигурист — один из немногих одиночников, кто владеет несколькими четверными прыжками и тройным акселем. По сути, Плющенко передает Тутберидзе не «сырье», а готовую боевую единицу.

Очевидно, что для Плющенко этот уход стал личным вызовом. Он не скрывает своего разочарования, напоминая, что именно в его академии спортсмены получили всё: от техники до медийности.

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились! Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году», – написал Плющенко в своих соцсетях.

Возможно, не последнюю роль в подобных историях играют и финансовые обязательства. Хотя Яна Рудковская отмечает, что за трансфер получена положенная неустойка, родители других учениц академии рассказывают, что семья Сарновских якобы «шантажировала» Плющенко по условиям.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня Академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас был очередной список требований, на который администрация не пошла», — написала в своем тг-канале мать другой фигуристки Елены Костылевой, которая тоже покидала академию ровно на месяц.

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

В ситуации с этим трансфером наслоилось сразу несколько конфликтов интересов. Уход Софьи и Никиты может быть связан и с желанием родителей получить больше гарантий попадания в сборную, ведь именно ученицы Тутберидзе, как правило, участвуют во всех международных соревнованиях. Им нужен «бренд», который обеспечивает лояльность арбитров и те самые «грибы» во второй оценке.

Не слишком ли много «побегов» от Плющенко?

Переход Сарновских не обошелся без эмоциональных искр, которые обычно сопровождают расставания в «Ангелах». Атмосфера вокруг ухода была предельно напряженной — впрочем, как это уже бывало с уходом той же Арины Парсеговой, которая уходила при полном раздрае, а мама фигуристки еще и получила иск от «Ангелов» на 1,8 миллиона рублей за те усилия, которые, по мнению Евгения Плющенко и Яны Рудковской, вложили в фигуристку. Судя по всему, случай Сарновских идет по тому же сценарию, что и с Парсеговой — с эмоциональными комментариями руководства и подчеркнутым нежеланием «держать тех, кто смотрит в лес».

«Сейчас академия «Ангелы Плющенко» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт! Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего‑то лучшего вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», – написал Плющенко, намекая на начавшийся олимпийский период.

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Однако, при всех справедливых замечаниях четы Плющенко-Рудковской, стоит признать, что истории с уходом фигуристов из «Ангелов» становятся постоянной практикой, если не тенденцией. Еще не утихли страсти вокруг Елены Костылевой, чья мама со скандалом забирала дочь из академии после того, как Рудковская опубликовала видео с предполагаемыми побоями дочери. В начале 20-х к Этери Тутберидзе после года работы в «Ангелах» возвращалась Александра Трусова, а следом ее путь камбэка повторяла и Алена Косторная.

А в данном конкретном переходе сложно не сочувствовать Евгению Плющенко, который вложил годы работы в ребят, но на фоне целой серии «побегов» впору задуматься, а нет ли в академии «Ангелов» того «токсичного» фактора, который так отпугивает спортсменов и заставляет их менять наставников?

Ставка на «Хрустальный»: пан или пропал?

Сможет ли Тутберидзе «переварить» Сарновских так же успешно, как своих самых успешных воспитанниц — Алину Загитову, Александру Трусову или Камилу Валиеву?

История знает разные примеры. Но брат и сестра должны понимать одно простое, но жесткое правило в современном фигурном катании: переход в штаб Тутберидзе — это всегда риск с высокими ставками. Никита Сарновский рискует стать «одним из многих» в группе, где конкуренция не прощает малейшей слабости. Его технический багаж, собранный у Плющенко, внушительный, но хватит ли его, чтобы вписаться в жесткие рамки системы Тутберидзе?

Яна Рудковская в течение всего своего интервью «СЭ» нажимает на один тезис: для этих спортсменов важен индивидуальный подход, а работа «в толпе» может быстро «погасить» их талант.

«К ним подход у нас был всегда — hand made, ручная работа, и ВИП. Евгений с ними очень много работал. Оттачивал точечно эти четверные прыжки и уникальные каскады с Никитой. <…> С ними много работала и вся команда. Даже были моменты, когда мы брали для Софы личного хореографа — тренера на лед, который с ней отрабатывал программы в течение полутора месяцев. <…> Массмаркет точно не про этих ребят, их такой подход в будущем не устроит, а родителей тем более. К хорошему-то быстро привыкаешь. А вот там своих таких ВИПов хватает. Готовы ли они будут подвинуться ради аж двоих пришедших «ангелов» и делить с ними этот ВИП — покажет время», — резонно задается вопросом Рудковская в интервью «СЭ».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Болельщики «по классике» разделились. Одни пишут: «Наконец-то Никита получит ту хореографию, которую заслуживает. У Плющенко он был просто прыжковой машиной». Другие же пророчат судьбу Арины Парсеговой, чей громкий переход также сопровождался скандалами и взаимными претензиями. «Перейти к Тутберидзе — это как поставить всё на зеро. Или ты станешь чемпионом за один сезон, или закончишь карьеру с травмой через два года», – говорят другие.

Главный вопрос остается открытым: увидим ли мы качественный рост самих Сарновских как личностей на льду, или они станут лишь очередным расходным материалом в триумфальном шествии «Хрустального»? Время покажет, но, судя по опыту предыдущих «перебежчиков», обратного пути в «Ангелы» для них уже не будет — Плющенко и Рудковская такие обиды прощают редко.