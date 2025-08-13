Коварный «Салават» или отчаянные меры: кто прав в истории Ливо и чем это опасно для КХЛ

«Салават» расстался со своей главной звездой Ливо, воспользовавшись пунктом в контракте. С одной стороны, сложные времена требовали отчаянных мер, с другой - репутационные потери. Это означает, что Уфа окончательно прекратила существовать в статусе топ-клуба. Кто прав в скандальной ситуации, и как это отразится на КХЛ - в материале «ТИ-Спорт».





Фото: hcsalavat.ru

Коварная Уфа и жертва Ливо, или хитрая игра стороны хоккеиста?

Расторжение контракта «Салаватом Юлаев» с Джошем Ливо одной стороны произвело эффект разорвавшейся бомбы в хоккейном сообществе, а с другой стороны – лишь подтвердило все догадки этого самого комьюнити. Все предпосылки, косвенные подтверждения и элементарная логика подсказывали, что канадца на прежних условиях в Уфе не будет. А это, напомним, 110 миллионов рублей за второй сезон по последнему контракту.

Очевидно, что сейчас каждая из сторон будет продавливать – в том числе в информационном пространстве – свой нарратив. С одной стороны, кажется, что Уфа зацепилась за формальный повод, чтобы расторгнуть игрока, которого потянуть финансово просто не могла. Игрок не успел прибыть в расположение клуба к старту предсезонки. По правовой стороне все вроде правильно. Другой вопрос, насколько это правильно с моральной и точки зрения. А также в плане репутации клуба.

Ведь сторона канадского хоккеиста предлагает другую версию развития событий. Агент форварда Иван Ботев заявил, что Джош просто не успел получить визу, чтобы приехать в Россию, а договоренность на такое развитие событий якобы была проговорена заранее между сторонами.

«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды, — рассказал Ботев. — Однако в «Салавате Юлаеве» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту. Относительно его ближайшего будущего могу сказать, что я уже общаюсь с другими командами. Интерес к Джошу есть».

Фото: hcsalavat.ru

Но есть и третья версия развития событий. По информации телеграм-канала «Хоккейные сливки», сторона «Салавата Юлаева» еще четыре месяца назад дала понять агенту хоккеиста Ботеву ясно дали понять - его клиент за те деньги, на которые он подписался в Уфе играть не будет. В ответ Ботев не предпринял никаких действия, ведь он считал, что Ливо играть в «Салавате» будет, ведь Виктор Козлов игрока ждет и видит в составе. Попыток пристроить хоккеиста в другую команду болгарский агент не сделал никаких. Он до последнего не верил в новую реальность в этом и якобы намеренно разыгрывал карту с визой, которую Джош никак не получит. В итоге, когда пришло время платить хоккеисту зарплату, Уфе просто расторгла Ливо, потому что действий от Ботева и не увидели.

Иван Ботев (слева) / Фото: © Личный архив Ивана Ботева

Неясно, насколько эта версия жизнеспособна, но что примечательно, КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом Юлаевым». В лиге не делают поспешных выводов и не становятся на сторону своего клуба без получения всех вводных с обеих сторон возникшего конфликта. И это правильно.

Что будет дальше?

Сейчас КХЛ предстоит сложная волокита в разборе ситуации. Но есть вероятность, что стороны разойдутся без взаимных претензий. Тогда Джош Ливо становится неограниченно свободным агентом.

Главными претендентами на хоккеиста заявляется челябинский «Тракторе» (самый вероятный кандидат), а также китайский «Шанхай Драгонс». Тем более, что в Челябинске подозрительно стали расчищать платежную ведомость. Но вполне вероятно, что в гонку за хоккеиста могут подключиться другие топ-команды. Почему бы на фоне провального трансферного лета одним решение не исправить ситуацию генеральному менеджеру «Ак Барса», Марату Валиуллину? Пожалуй, это подписание спишет всего «грехи» функционера в текущее межсезонье.

Если же стороны полюбовно не договорятся, значит права на Ливо за собой сохранит Уфа. Тогда «Салавату Юлаеву» придется значительно снизить ценник на хоккеиста и попытаться заполучить за него хоть какой-то денежный бонус. Учитывая нынешнее финансовое положение команды, дополнительное денежное вливание в бюджет будет как нельзя кстати.

«Шанхай», «Трактор» или СКА могут попробовать выкупить хоккеиста. Естественно ценник будет значительно снижен, ведь Уфе платить зарплату хоккеисту невыгодно, так что от актива постараются избавиться наименьшей кровью.

Еще один вариант развития событий – Ботев и Ливо встанут в стройку и начнут отвоёвывать половину положенной зарплаты за оставшийся сезон. В случае победы стороны хоккеиста, «Салавату» придется выплатить Ливо 55 миллионов рублей.

Однако, для того, чтобы добиться такого развития, стороне нужно будет представить задокументированные доказательства, что канадца и «Салавата Юлаева» действительно была предварительно предварительная договоренность, что Ливо может опоздать на сбор команды в случае проблем с документами. Но сложно представить, что Ринат Баширов не понимал последствия своего решения. Скорее всего уговор (если он и имел место) был устный, и никаких бумаг для юридических обоснований у Ивана Ботева и Джоша Ливо нет.

Что ждет КХЛ, Восточную конференцию и «зеленое дерби»?

К сожалению, приходится констатировать, что КХЛ и Восточная конференция теперь уже точно потеряла очередной топ-клуб. Даже после того, как «Салават Юлаев» расстался со Скоттом Уилсоном, Шелдоном Рэмпалом и Нэйтаном Тоддом уфимская команда все еще выглядела вполне крепким бойцом, который попьет много крови на Востоке. Александр Хмелевски и Джош Ливо – элитный центр и край, вдвоем способные тянуть среднюю команду – их возможности точно позволяли СЮ биться за вторую половину восьмерки плей-офф.

Сейчас же, после расставания с Джошем «Салават» автоматически трансформируется в команду, которая будет бороться за попадание в плей-офф, а проход дальше первого раунда будет считаться отличным достижением.

Да, можно возразить тем фактом, что Ливо в плей-офф для «Салавата Юлаева» оказался не помощником. Огромный контракт, переподписанный перед самым началом Кубка Гагарина, очевидно, сильно «придавил» канадца, и тот психологически его не унёс. Но это тот игрок, который точно делал шоу в Уфе, приученной к яркому хоккею, и уж точно был кудесником основных побед в регулярке.

Фото: hcsalavat.ru

При этом, после расторжения Джоша, становится очевидно, что не будет на прежних условиях в Уфе и для Саши Хмелевского. Самое очевидное развитие событий – хоккеиста обменяют в один из топ-клубов.

Помимо очевидного минуса для КХЛ в виде еще одной самобытной топ-команды есть и еще один, менее заметный. Стагнация Уфы означает, что Континентальная хоккейная лига потеряет и свой главный маркетинговый продукт – «Зеленое дерби».

Противостояние главных команд Татарстана и Башкортостана давно вышло за двух республик, это было знаковое противостояние, за которым следили. После потери прежнего уровня «Салават Юлаев» автоматически превращается в прямого конкурента скорее для «Нефтехимика», нежели для «Ак Барса».

Назвать сверх напряжёнными игры между этими командами уже будет сложно – уровень составов несопоставимый. Что «Салават» будет готов предложить «Ак Барсу», даже с учётом фактора принципиальности противостояния и требовательных трибун «Уфа Арены» - большой вопрос. Второй вопрос без ответа – насколько теперь необходимы шесть игр между этими командами в регулярном чемпионате?