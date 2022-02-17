Коваленко об «Ак Барсе»: «У нас нет первой тройки, каждая выполняет свою функцию»

Форвард «Ак Барса» Николай Коваленко заявил, что в «Ак Барсе» нет первого звена и рассказал о своем взаимодействии на льду с Артемом Галимовым.

«У нас нет первой тройки, каждая выполняет свою функцию. Рад, что меня вернули в тройку к этим партнёрам, будем показывать свою игру. Надо выходить, неважно с какими партнёрами, находить контакт, всегда играть надо. Почему Артём не празднует голы с моих передач? Не знаю. Может быть, слишком много ему отдаю. Или все в рабочей обстановке на турнире, тяжеловато», - заявил нападающий на послематчевой пресс-конференции после вчерашней игры (6:2) против нижнекамского «Нефтехимика».

Также Галимов оценил «Турнир на паузе», который завершился в Казани вчера. Напомним, казанцы обыграли «Локомотив» (2:1), уступили «Северстали» (3:4) и разгромили «Нефтехимик» (6:2).

«Спасибо организаторам, которые сделали для нас этот турнир. Для наработки тактики очень важно не только тренироваться, но и играть контрольные матчи. Получился хороший турнир, команда серьёзно отнеслась к нему, всех болельщиков «Ак Барса» с победой», - заявил Коваленко.

Отметим, что первого марта в КХЛ стартует розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф команда Квартальнова сразится с омским «Авангардом». Напомним, что «ястребы» обыграли «Ак Барс» в финале Восточной конференции прошлого сезона, а позже стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.