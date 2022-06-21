Котяков заявил о росте напряженности на рынке труда в России

В России растет напряжение на рынке труда, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В июне, по его словам, наблюдается увеличение числа зарегистрированных безработными, передает РИА «Новости».

С 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось на уровне 660-680 тысяч, что для РФ является низким показателем. Однако в последнее время на рынке труда сказывается санкционное давление, из-за чего сиутация ухудшается.

«В последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — добавил министр.

В России принят пакет мер по поддержке компаний, которые сохраняют свои трудовые коллективы. Так, Правительство РФ компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся во временном простое. Кроме того, компании могут получить субсидию до 60 тысяч рублей на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки.