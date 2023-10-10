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Котяков: в 2024 году маткапитал может вырасти до 834 тысяч рублей
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков анонсировал увеличение материнского капитала в 2024 году.
«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года», — пояснил Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».
При расчете исходя из 7,5%, уже заложенных в проекте бюджета, маткапитал на 1-го ребенка в следующем году составит 631 тыс. рублей, на второго и последующих (если семья еще не получала данный вид выплаты) — 834 тыс. рублей.
Кроме того, министр озвучил предварительную оценку востребованности данной выплаты в 2024-м в 1 млн семей.
«Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — сказал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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