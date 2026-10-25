Котяков сообщил, что 31 декабря 2027 года россияне будут отдыхать

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31 декабря 2027 года станет выходным днем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости.

Ранее правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. По словам министра, при его составлении сохранили основные принципы, которые применяли в предыдущие годы. В частности, 31 декабря решили сделать нерабочим днем.

Котяков отметил, что при формировании календаря Минтруд стремился объединить праздничные и выходные дни, чтобы россияне могли отдыхать непрерывно. По его оценке, ведомству удалось составить достаточно удобный график на следующий год.

Согласно утвержденному календарю, при пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней.