Котяков: Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Министерство труда и социальной защиты РФ разбирается в ситуации, сложившейся вокруг маркетплейса Wildberries. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, передает РИА Новости.

Министр обратил внимание на то, что компания не попадает под категорию платформенной занятости, а значит, должна соблюдать те же традиционные нормы трудовых отношений, что и другие.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся», — подчеркнул Котяков.

Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов массово собрались в главном офисе Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Они выразили протест против коллективной ответственности и 100-процентных штрафов за возврат товаров клиентами.

Позже появилась информация, что некоторые пункты выдачи заказов будут закрыты в знак протеста. В самом маркетплейсе слухи о забастовке и беспорядках в главном офисе назвали не соответствующими действительности и сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Однако несколько пунктов выдачи действительно оказались закрыты — в «целях безопасности».

В Государственной Думе заявили, что представители Wildberries не явились для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством новыми условиями работы. Там также сообщили, что для недопущения повторения подобной ситуации с маркетплейсами в будущем уже готовятся соответствующие поправки в законодательство.