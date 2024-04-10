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Котяков: До конца года еще 29 мер соцподдержки переведем на упрощенный способ получения
Министерство труда и социальной защиты России по поручению Президента работает над предоставлением мер социальной поддержки в максимально простом для граждан формате. Об этом глава ведомства Антон Котяков рассказал на встрече с главой государства Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Свою работу мы начали с федерального уровня. Эту инициативу мы назвали „Социальным казначейством“, которая внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки», — отметил министр.
Он пояснил, что при таком подходе меры предоставляются либо только по заявлению со стороны гражданина, которое он может подать через Госуслуги, либо проактивно — при наступлении той или иной жизненной ситуации у гражданина.
Котяков доложил, что на федеральном уровне в такой формат работы перевели 41 меру федеральной поддержки, а до конца 2024 года будут переведены еще 29 мер.
«В принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа социального казначейства по всем мерам федеральной поддержки», — резюмировал министр.
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