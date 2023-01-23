«Коты спасут мир»: презентация январского номера журнала «Татарстан» прошла в Казани

В стенах АО «Татмедиа» презентовали новый выпуск популярного общественно-политического издания «Татарстан». Как Казань ждала первую воздушную экспедицию «Токио-Москва», кто такой начальник по котам и что общего между киберспортом и ребусами – это лишь малое, что найдут казанцы в январском номере журнала.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Астрологи объявили два символа наступившего года – кролика и кота. В социальных сетях мы провели опрос среди читателей, и большинство проголосовало за Год кота, ведь в Казани особое отношение к пушистым. Например, памятник вальяжно развалившегося кота в центре Казани. Также известно, что именно казанские коты спасли петербургский Эрмитаж от грызунов. Поэтому мы не могли пройти мимо этой темы», – рассказала главный редактор журнала Татьяна Вафина.

На презентацию нового выпуска пришли преданные читатели, герои январского номера, коллеги по цеху, в том числе главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, а также автор живописной обложки журнала Альфрид Шаймарданов. На сегодня в Татарстане он – один из немногих художников направления «наивная живопись», который достойно представляет республику не только в России, но и за рубежом.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Обложку журнала украшают два кота — черный и белый. Первый пушистик родом из 2016 года — он выставлялся в Казани, Екатеринбурге и в Москве. Белый „манул“ родился за месяц до нового 2023 года. Словно в дополнение к черному, которому было так одиноко. Контекст картины гораздо шире и глубже. Бесспорно, каждый увидит что-то свое. Лично я очень люблю котиков и, мне кажется, что коты спасут мир», — подчеркнул Шаймарданов.

Помимо этого, на презентацию пригласили и генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова. В приветственной речи он отметил, что тематика нового выпуска будет особенно интересна казанцам. «Барс — это символ Татарстана. Я думаю, каждый должен прочитать журнал, ведь каждый найдет в нем что-то интересное для себя», — заявил Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Январский выпуск получился поистине разнообразным: помимо кошачьей темы, статьи были посвящены новогодним традициям, а также ярким событиям прошлого года. В том числе казанцы смогли узнать, как было принято украшать елку в СССР, кто читал Жюля Верна на татарском языке и придумал задорный «Девчачий танец».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Особой изюминкой номера стали статьи о том, как изменилась энергетика Татарстана, пройдя путь реализации плана ГОЭЛРО до Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности ТЭФ 2022 года. В завершение презентации главный редактор издания «Татарстан» провела своеобразный аукцион на копию картины черного манула Альфрида Шаймарданова. В дальнейшем вырученные средства отправятся на помощь добровольному движению «Верный друг Лениногорск».