«Котострофа» на СТС: Деревянко и Кологривый как кошка с собакой

Фото: АО «СТС»

24 февраля в 19:30 на СТС выходит продолжение комедийного сериала «Котострофа» с рыжим котом в главной роли. В новых сериях к своим персонажам вернулись: Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Светлана Камынина, Надежда Сысоева, Дмитрий Лысенков и другие актёры.

Свой голос пушистому персонажу вновь подарил Павел Деревянко, а компанию ему составил Никита Кологривый, который озвучил шпица. По сценарию дети подбирают собаку на улице, что не по душе коту, поэтому дома начинается борьба, кто кого выживет.

Также в одной из серий в роли самого себя появится звезда шоу «Уральские пельмени» — Дмитрий Брекоткин, который по сюжету снимается в рекламе кошачьего корма «БреКОТка». «Лучшее предложение от работодателей. Кошачий корм — идеально! — шутил Дмитрий. — В реальной жизни, если выбирать рекламу, совместил бы приятное с полезным, как Джордж Клуни и кофейный бренд, и стал бы амбассадором товаров, связанных с любимым хоккеем. Почему бы и нет?»

На съёмках актёр признавался, что сам пока не решается завести кота: «Совсем недавно был кролик, которого подарили дочке. Только вот оказалось, что практически у всех аллергия. Два года мучительно шли к расставанию с кроликом, в конце концов нашли новых хозяев. После чего начались хитрые разговоры, что можно взять кошечку или собачку... Но у них такая короткая жизнь. Это, конечно, самое неприятное в кошачье-собачьей истории».

В продолжении комедии Мягковым (Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс) предстоит сражаться за свою жилплощадь с нечистым на руку риелтором Игорем (Дмитрий Лысенков). А поможет им в этом новая суперсила. Ведь теперь с любимцем семейства — рыжим котом — может говорить не только Миша (Михаил Трухин), но и все Мягковы.

«Наконец-то встретился со старым рыжим другом, которого не видел целый год. Он повзрослел, возмужал, — улыбался Михаил Трухин на съёмках. — Наша история снова больше не про Мягковых, а про это божественное создание. С котами надо разговаривать, они нас понимают, как люди, только не отвечают. Хотя иногда и говорят, как в нашем случае».

По словам киносупруги Михаила, после съёмок первого сезона она решилась на кошку. «Так много времени проводила с пушистиками, что завела себе одного. Теперь это моя радость, — делится Светлана Листова. — Конечно, я ждала второй сезон, так как очень интересно, что будет с семьёй Мягковых, ведь все они начали слышать кота. Мне кажется, получилось ещё интереснее: больше приключений, трюков и ситуаций, когда есть кому и чему сопереживать, и посмеяться тоже».

«Главную роль — рыжего кота — во втором сезоне также играет несколько животных, — рассказывает режиссёр Иван Копылов. — Теперь зрители услышат не только мысли пушистого героя, но и увидят, как он говорит. Мы решили анимировать мимику персонажа, который будет чудить в духе Гарфилда. Это, конечно, добавит юмора и оживит историю».

Фото: АО «СТС»

«КОТОСТРОФА», 2-й сезон

Премьера на СТС — 24 февраля в 19:30!

Производство: кинокомпания 2020 Studio

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 12

Режиссёр-постановщик: Иван Копылов

Оператор-постановщик: Иван Соломатин

Генеральные продюсеры: Заур Болотаев, Джаник Файзиев

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов

Продюсер: Дарья Пашкова

Автор идеи: Максим Маркин

Авторы сценария: Максим Томяк, Никита Бекарев, Сергей Кузин, Иван Васенёв, Евгений Рыбаков, Иван Смыков, Сергей Джакиенов, Руслан Новиков, Степан Киселев

Креативные продюсеры: Максим Томяк, Сергей Кузин

Исполнительные продюсеры: Кирилл Бурдихин, Владимир Булатов

Линейный продюсер: Анна Казьмина

В главных ролях: Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс, Надежда Сысоева, Светлана Камынина, Дмитрий Лысенков, Влад Прохоров и другие

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