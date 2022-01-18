Котельную второго казанского хосписа успели оснастить и смонтировать до повышения цен

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов подписал документы о завершении монтажа котельной второго хосписа. Ее изготовили в Саратове по специальному проекту с соблюдением всех требований для медучреждений.

«После завершения всех работ котельная будет действовать автономно — это значит, что в хосписе будет всегда тепло», — прокомментировал Вавилов.

Он сообщил, что изготовление котельной обошлось в 11 миллионов рублей. «Мы успели оплатить заказ до повышения цен. Сейчас такой проект стоил бы более 20 миллионов. Постоянный рост цен — это одна из причин, почему мы стараемся делать все в максимально сжатые сроки», — отметил председатель правления.

Сейчас к зданию второго хосписа будут подводить сети инженерных коммуникаций. Также предстоит полностью оборудовать тепловой узел, который будет отвечать за распределение отопления и воды. Эти работы обойдутся примерно в 7 миллионов.

Второй хоспис строится в основном на благотворительные пожертвования. После завершения работ во втором стационаре будет открыто взрослое отделение минимум на 60 мест, в действующем хосписе планируется расширить детское отделение.

По стандартам Министерства здравоохранения России, на каждые 100 тысяч населения необходимо 10 койко-мест для паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в Татарстане хоспис только один, на 35 мест. Если учесть, что население только Казани составляет более 1,2 млн человек, то со строительством второй очереди хосписы смогут удовлетворить только потребности столицы.