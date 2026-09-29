Кот в Турции 45 минут не позволял преступницам войти в квартиру

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В Стамбуле домашний кот в течение 45 минут не позволял предполагаемым грабительницам проникнуть в квартиру. Животное каждый раз бросалось на женщин, когда те пытались открыть дверь. Об этом сообщает турецкое издание Haber7.

Перед попыткой проникновения в квартиру злоумышленницы успели обокрасть жилье, расположенное на десятом этаже многоквартирного дома. После этого они поднялись на два этажа выше и попытались попасть в еще одну квартиру.

На пути у четырех женщин оказался восьмилетний кот по имени Мучизе. Как только незваные гостьи пытались пройти через дверь, животное набрасывалось на них и отбивалось лапами.

Продолжавшиеся около 45 минут попытки проникновения результата не принесли. Женщины использовали перчатки и старались отогнать кота от входа, однако справиться с животным им не удалось. В результате преступницы ушли из здания, не попав в квартиру.

Владелица Мучизе узнала о произошедшем после того, как посмотрела записи камер видеонаблюдения. По информации издания, правоохранительные органы продолжают поиски подозреваемых.