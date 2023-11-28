Кот в мешке: зачем «Ак Барсу» Марченко и почему олимпийский чемпион не пригодился «Локо»

До перехода в ярославский «Локомотив» Алексей Марченко являлся одним из сильнейших защитников в КХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему «Локомотив» расстался с защитником?

До перехода в ярославский «Локомотив» Алексей Марченко являлся одним из сильнейших защитников в КХЛ. Отличный первый пас, хороший бросок, видение площадки – у хоккеиста на очень высоком уровне было развито почти все. Кроме того, еще одной ценностью Марченко считалось то, что он – праворукий защитник. В хоккее подобные игроки всегда были дефицитными.

Поэтому, когда «Локомотив» в 2020-м году сделал Марченко одним из самым высокооплачиваемых защитников лиги, «пинать» клуб за переплату могли немногие. Все-таки Алексей переезжал в Ярославль из ЦСКА в статусе действующего обладателя Кубка Гагарина, с большим опытом игры в НХЛ. В успехе трансфера руководство «железнодорожников» даже не сомневалось.

В двух первых сезонах за «Локомотив» Марченко набирал «+9» и «+14» по показателям полезности. По очкам у защитника все также было неплохо – 24 (7+17) и 25 (4+21) баллов. Минувшим летом, когда у хоккеиста завершился контракт, ярославцы незамедлительно продлили его еще на два года, сделав Алексея самым высокооплачиваемым защитником КХЛ с зарплатой в 75 млн рублей за сезон. «Локомотив» видел в Марченко лидера не только на льду, но и в раздевалке. Однако, по ходу чемпионата в карьеру хоккеиста жестоко вмешались травмы.

Началось все с того, что незадолго до начала прошлогодней регулярки защитник сделал операцию на колено. Восстановление заняло приличный срок, и на льду Алексей появился только в декабре. Далее хоккеист полноценно отыграл вторую часть сезона, по окончании которого выяснилось, что защитнику предстоит летом еще одна операция с не менее длительной реабилитацией, чем в прошлом году. Тут-то руководство «Локомотива» не выдержало и расторгло контракт с Марченко.

«Там был комплекс причин. Травма, повторная травма. Мы желаем Алексею продолжения карьеры, благодарны ему за те годы, которые он провел с нами», – так прокомментировал главный тренер «железнодорожников» Игорь Никитин ситуацию с расторжением контракта Марченко.

Контракт с олимпийским чемпионом Пекина будет рассчитан до конца этого сезона Фото: ak-bars.ru

Где в хозяйстве «Ак Барса» пригодится Марченко?

«Алексей – опытный защитник, умеющий играть в большинстве и меньшинстве, знающий, как побеждать. К тому же праворукий, что тоже необходимо нашей команде. Игроков его уровня не так много на рынке. Зная его ситуацию, мы предложили помощь в восстановлении и наборе формы.

Обсуждая контракт, мы быстро пришли к общему пониманию ситуации. Сам Алексей правильно оценил и наше предложение, и свои возможности. Он давно не играл – восстанавливался после повреждения – но делал это грамотно, и его стартовое состояние нас устроило. Впереди еще много работы, ему нужно понять нашу систему игры. Мы уверены, что в конечном итоге Марченко усилит команду», – выступил с заявлением генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин после официального объявления подписания контракта с защитником.

Функционал Марченко позволяет рассчитывать на него при розыгрыше большинства. А в «Ак Барсе» этот вопрос в последнее время особенно актуален на фоне невыразительного выступления Вячеслава Войнова. Уже по ходу прошлого сезона у 26-го номера «барсов» были разногласия с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым. За это Войнова несколько раз показательно сажали в запас.

В текущем сезоне наставник казанцев снова не видит в Вячеславе стабильного игрока основы. На счету Войнова всего 13 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

При идеальных физических кондициях Марченко сможет стать ключевым защитником первой или второй пары в «Ак Барсе». А хоккейный интеллект, мастерство Алексея облегчат работу нападающим команды в определенных ситуациях в атаке.

Трансфер Марченко можно назвать авантюрным Фото: hclokomotiv.ru

Есть ли риски?

Первый и самый очевидный – риск рецидива и повторной травмы. Учитывая многочисленные операции, долгую реабилитацию, неизвестно, как поведет себя организм защитника при плотных физических нагрузках в этом сезоне. Сложно сходу сказать, выдержит ли Марченко матчи, в которых будет играть по 15-20 минут.

Второй фактор – отсутствие игровой практики. Сейчас у «Ак Барса» идет непростой период, команда нестабильна в результатах. От защитника уровня Марченко тренерский штаб команды будет требовать большого объема на льду. Сможет ли его дать защитник после тяжелого восстановления – тоже спорный вопрос.

Трансфер Марченко можно назвать авантюрным. С одной стороны, казанцы подписывают очень качественного хоккеиста за небольшие деньги (зарплата Алексея в «Ак Барсе» будет около 20 млн рублей). С другой стороны, Марченко в течение чемпионата будет только набирать форму. И если подойдет в хороших кондициях, то не раньше, чем к последним месяцам зимы. Подверженность травмам хоккеиста также настораживает.

Как ни крути, в этой истории все покажет время и игра защитника.