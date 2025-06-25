«Кот в мешке» из «Баффало», слабее Петана по таланту: зачем «Ак Барсу» Брэндон Биро

Первым новичком в составе «Ак Барса» в это межсезонье может стать 27-летний нападающий Брэндон Биро. Что за игрока везет в Казань Марат Валиуллин и можно ли считать этот трансфер удачным - читайте в материале «ТИ-Спорта» .





Фото: nhl.com

«Кот в мешке» из Северной Америки

«Ак Барс» в первый месяц межсезонья среди топ-клубов КХЛ проводит чуть ли не самую скромную трансферную кампанию. К концу июня казанский клуб до сих пор не огласил имя ни одного новичка команды.

Марату Валиуллину, генеральному менеджеру «Ак Барса», удалось выполнить длишь несколько сделок в первый месяц лета: сохранить Артема Галимова и Илью Сафонова на следующий сезон, переподписать Алексея Пустозерова, избавиться от ненужного балласта в лице дорогостоящих Семена Кошелева и Егора Коршкова.

Однако от функционера казанской команды болельщики ждут явно большего. Тем более, что сезон 2025/26 станет для Марата Валиуллина определяющим. Разговоры о его отставке ходили минувшей весной очень активно после слабого дебютного сезона клуба под руководством Анвара Гатиятулина. А если «Ак Барс» во второй год снова печально выступит плей-офф Кубка Гагарина, увольнения скорее всего не избежит не только главный тренер, но и генеральный менеджер.

Поэтому, собственно, и ожидается от Марата Валиуллина очень качественная работа на трансферном рынке этим летом. Как сообщают издания «Спорт-Экспресс» и «Metaratings.ru», первой сделкой «Ак Барса» в нынешнее межсезонье станет 27-летний канадец Брэндон Биро.

У Биро всего шесть матчей в НХЛ, он не смог закрепиться в стане аутсайдера Восточной конференции НХЛ

Всего в НХЛ у форварда лишь шесть проведенных матчей за «Баффало». Один – в сезоне 2021/22, и еще пять в сезоне 2023/24. То, что нападающий получил так мало игрового времени в откровенно кризисном клубе последних лет в НХЛ, – настораживает. Тем не менее, статистика в АХЛ у Биро неплохая – 183 (56+127) очка в 247 встречах.

Прошлым летом в «Ак Барс» из Северной Америки приезжал нападающий Николас Петан. В сравнении с Брэндоном Биро эта фигура являлась более значительной. У Петана и опыт в НХЛ был побольше, да и средняя статистика по очкам в АХЛ превалировала над показателями Биро. Если Брэндон набирал около 0,77 очка за матч, то у Ника этот показатель был на уровне 0,98 очка.

Сложно сказать, чем 27-летний канадец так сильно подкупил Марата Валиуллина. Из плюсов хоккеиста можно отметить, что это двусторонний нападающий, умеющий играть как в центре, так и на фланге атаки. Техничный, быстрый игровичок, способный придумать интересную передачу. Скромные антропометрические данные (180 см, 75 кг) позволяют говорить об этом игроке как о плеймейкере, но никак не о какой-то ударной мощи в нападении.

Стоит ли на Биро «Ак Барсу» тратить одну из легионерских квот? Тоже вопрос довольно интересный. Да, в связи с тем, что капитан команды Дмитрий Яшкин в следующем сезоне не будет считаться иностранцем, у казанцев освободилась еще одна легионерская позиция. Но уместно ли отдавать ее под игрока уровня Биро?

Все-таки привычно считать, что если команда подписывает иностранца, то исключительно на лидирующие роли. А питаться высокими ожиданиями от игры Биро пока что просто бессмысленно. Если высокий потенциал Петана был хорошо известен всем и было понятно, что «Ак Барс» везет, как минимум, неплохо игрока в прошлом году, то о талантах Брэндона, если они вообще есть, можно судить очень отдаленно.

Брэндона Биро хотел привезти в Россию Игорь Варицкий, а это недурной знак

Единственное, что обнадеживает в возможном трансфере Биро в столицу Татарстана, – интерес к нему со стороны Игоря Варицкого. Генеральный менеджер «Витязя», или правильно сказать уже экс-генменеджер в связи с недавней кончиной подмосковной команды, на протяжении всего прошлого сезона проявлял активный интерес к Брэндону Биро.

Почему это хорошо? Считается, что Варицкий среди всех функционеров КХЛ умеет тонко чувствовать именно легионерский рынок. И если он кого-то привозил из иностранцев в «Витязь», то, как правило, редко промахивался. Рой, Барак, Стюарт – последние примеры удачной работы Игоря Варицкого. В период развала подмосковного клуба практически за всех легионеров «Витязя» развернулась настоящая рубка в КХЛ.

Как гласит известная пословица: на безрыбье и рак рыба. Поэтому, спустя месяц после начала межсезонья, болельщики «Ак Барса» ждут от клуба хоть каких-то трансферных новостей. Понятно, что Биро не будет единственной покупкой казанской команды. Но опять же надо понять, на какие деньги и на какую роль в составе «Ак Барса» из Северной Америки движется канадский хоккеист. Если это игрок для 3-4 звена с условным окладом в 25-30 млн рублей, это одно. А если Биро едет в Казань на более солидные условия, в том числе претендуя на топ-6 нападающих – история совсем другая. Причем, странная.

В июне рынок КХЛ был богат на неограниченно свободных агентов. На ту же позицию центрального нападающего «Ак Барс» мог приобрести Владимира Ткачева из «Трактора», Евгения Кузнецова из СКА или Дерека Барака из «Витязя». Но сейчас уже два кандидата из этого списка трудоустроены, а вариант с Кузнецовым, судя по всему, не удовлетворяет высшее руководство казанского клуба.

То, что «Ак Барс» ориентируется на североамериканский рынок и старается рискнуть, приобретая неочевидных кандидатов на усиление, безусловно, любопытно. Но как бы не обжечься Марату Валиуллину и Анвару Гатиятулину с выбором канадского нападающего, который оказался совершенно не нужен даже такой команде как «Баффало», столь слабой на подбор игроков в последние сезоны.