Кот Карасик из Татарстана преодолел 1,5 тыс. км ради нового дома

Водитель службы доставки грузов Роберт Хасанов перевез кота по кличке Карасик из Нижнекамска в Омск. О том, как пушистый попутчик вел себя в дороге, молодой человек решил поделиться в своем личном аккаунте в соцсетях, передает «НТР 24».

Перевезти кота молодого человека попросил его друг — в Омске Карасика ждала новая семья.

«На заправках останавливались, в кафе с котом Карасиком, потом в Челябинске в гостинице нас приняли», — рассказал водитель.

В начале Карасик нервничал и не выходил из переноски, но потом обвыкся — время в пути заняло почти двое суток — и начал активно изучать салон автомобиля.

«Такой спокойный кот, поначалу он вообще не вылезал. Потом привык и уже по салону спокойно ходил», — рассказал Роберт. Всего пушистый путешественник преодолел более 1,5 тыс. километров.