Костюмы, живопись, фото: «Хазинэ» готовит выставку театрального художника Рашита Газеева

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, расположенном на территории Казанского Кремля, 24 марта откроется выставка в память о театральном художнике и живописце Рашите Газееве.

«В четырех залах национальной галереи в течение месяца можно будет видеть около сотни работ Газеева — эскизы к спектаклям, костюмы, живопись и фотографии», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Будущий художник родился в 1954 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище, а затем Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Был членом Союза художников России, получил звания заслуженного деятеля искусств и народного художника Татарстана, стал обладателем премии имени Баки Урманче.

Работая в театре Камала, создавал декорации и костюмы, в том числе к спектаклям «Возлюбленная» Мирхайдара Файзи (1981), «Колыбельная» Туфана Миннуллина, «Как звезды в небе» Максима Горького, «Причуды Белисы» Лопе де Вега (1984), «Голубая шаль» Карима Тинчурина (2000) и многим другим.

В живописи основной жанр Газеева — пейзаж. Его произведения приглашают в давно обжитое, ставшее уютным пространство былой Казани. Картины мастера хранятся в фондах Музея ИЗО РТ, Музейном фонде РТ, а также в частных собраниях в России, США, Великобритании, Швеции, Венгрии и Австрии.

Выставка «Рашит Газеев. В память о художнике» будет принимать посетителей до 24 апреля текущего года.