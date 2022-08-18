Костюмированный пикник и бабушки из Бураново: как в Татарстане встретят Яблочный Спас

Праздник Яблочной Спас пройдет 19 августа на живописном берегу Волги в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана. Заместитель гендиректора по развитию Национального музея РТ Сафина Зарина рассказала «Татар-информу» о том, как попасть на праздник и что ожидает его посетителей.

Зарина Сафина рассказала о том, как попасть на праздник и что ожидает его посетителей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Настоящая душа каждого народа – это прежде всего праздники»

Яблочный Спас – это больше народный или религиозный праздник?

Яблочный Спас – это традиционный праздник урожая, который совпадает с православным праздником Преображения Господня. Ежегодно оба праздника отмечаются 19 августа. Считалось, что с этого дня начинается переход от лета к осени, поэтому в этот день жители были заняты сбором урожая и подготовкой к зимним заготовкам. Также в этот день в церкви освящались яблоки, из которых готовили множество блюд, в том числе ароматные пироги.

Главная цель праздника – это, конечно, сохранение и передача традиций. Настоящая душа каждого народа – это прежде всего праздники. Именно через фольклорно-народные праздники мы рассказываем о традициях и обычаях села, о том, как люди жили в то время.

Яблочный Спас в селе Красновидово празднуется ежегодно?

Праздник стал традиционным в селе. Сначала народные гулянья проходили на уровне сельского поселения. А уже с 2016 года он проходит на республиканском уровне при поддержке Камско-Устьинского района. Сегодня Яблочный Спас стал большим праздником, на который съезжаются не только сельчане села Красновидово и Камского Устья, но и жители соседних регионов, в том числе из города Казани, и туристы.

«Сегодня Яблочный Спас стал большим праздником, на который съезжаются не только сельчане села Красновидово и Камского Устья, но и жители соседних регионов» Фото: © «Татар-информ»

Какие особенности празднования Яблочного Спаса в этом году?

Главной особенностью праздника является тот факт, что он проходит в единственном сельском музее, посвященном Максиму Горькому. В этих местах писатель бывал в 1888 году – он приезжал к своему товарищу и другу Михаилу Ромасю и полгода прожил в Красновидово. Чуть позже впечатления от посещения этих прекрасных мест легли в основу книги «Мои университеты». Так писатель описывал сельскую природу: «Яблоки цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду». И действительно – яблонь в селе очень много, и когда вы приедете, вы в этом убедитесь.

Однако не только Максим Горький оценил богатую красоту этих мест. Путешествуя по Волге, Екатерина II увидела село Красновидово, первое, что она сказала: «Какой красивый вид!» Существует легенда, что после ее слов село и получило такое название.

«Главной особенностью праздника в этом году является тот факт, что он проходит в единственном сельском музее, посвященном Максиму Горькому» Фото: © «Татар-информ»

«Какой Яблочный Спас без аппетитных пирогов из наливных красных яблок?»

Чем еще заинтересует музей своих посетителей?

Сам музей уникальный. Экспозиционный зал поделен на две половины: одна рассказывает о жизни Максима Горького, другая часть – краеведческая. Она повествует об истории села. Также здесь представлены костюмы XIX века, орудия труда, есть настоящий ткацкий станок. Безусловно, самая популярная часть музея – это лавка Михаила Ромася, где, по-видимому, сам Максим Горький продавал калачи и булочки.

Помимо этого, в музее также можно увидеть старинные весы, кассу XIX века, «сахарную голову», семирядные счеты, аптекарский магазин. Особенно интересно будет детям, ведь можно не только посмотреть экспонаты, но и потрогать, подержать в руках. Стоит отметить, что все раритеты, за исключением сахара и баранок, – подлинные, бережно собранные сельчанами и работниками музея.

«У нас всегда на празднике проходит ярмарка, где можно запастись на зиму всеми необходимыми продуктами, потому что август богат урожаем яблок, меда, трав» Фото: © «Татар-информ»

Я знаю, что народные гулянья всегда связаны с гастрономическими изысками. Чем полакомятся в этом году гости Яблочного Спаса?

У нас всегда на празднике проходит ярмарка. Съезжаются мастера народных ремесел, которые создают удивительные изделия своими руками. В этот день вы сможете приобрести свежий мед и другие продукты местных фермеров. Гости народных гуляний смогут запастись на зиму всеми необходимыми продуктами, потому что август богат урожаем яблок, меда, трав.

И, конечно же, какой Яблочный Спас без аппетитных пирогов из наливных красных яблок? Их и другие угощения можно будет попробовать в музейном саду. Также будет работать бакалейная лавка, где гости широкого празднества смогут угоститься калачами, бараночками и хрустящими булочками. Всех будем угощать чаем, яблочными и ягодными пирогами. Голодными точно никого не оставим!

Хотелось бы подробнее остановиться на программе фестиваля. Какой культурный досуг в этом году? Есть ли какие-либо новшества?

В этом году программу мы расширили. В том году у нас был опыт проведения open air на утесе – это живописный берег Волги, он находится недалеко от музея. И, кстати, все участники пройдут по этим местам, ведь они связаны с Максимом Горьким.

Музейная программа «Горький Fest» начнется в 11 часов. Она включает в себя полное погружение в атмосферу русского села XIX века, а это костюмированная экскурсия, где вы познакомитесь с казанским и красновидовским периодами жизни молодого писателя Алеши Пешкова (Максима Горького).

Впервые в истории празднования у нас пройдет костюмированный пикник в духе начала XX века – это будет показ моделей эпохи модерн, танцы той эпохи и даже активные развлечения. Вы сможете поиграть в бадминтон, фанты и в буриме.

Помимо этого, будет интерактивная выставка, где гости познакомятся с предметами быта и даже попробуют перемолоть зерно в муку. Также будет работать фотосалон, вы сможете примерить на себя русские и татарские народные костюмы. Еще в музейном саду будут проходить мастер-классы по вышивке, вязанию и плетению фенечек.

Впервые в истории празднования Яблочного Спаса выступит ВИА «Волга-Волга» – это всеми любимая группа Фото: предоставлено пресс-службой группы «Волга-Волга»

Впервые в истории празднования Яблочного Спаса выступит вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга»

Долго ли шла подготовка к празднеству?

Мы начинаем подготовку к Яблочному Спасу уже в начале лета. Работа была долгая, трудоемкая, но интересная.

Кто станет хедлайнерами празднества?

Впервые в истории празднования Яблочного Спаса выступит вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» – это всеми любимая группа. Специальным гостем этого года станут «Бурановские бабушки». Будем вместе плясать, танцевать, подпевать!

Помимо них также выступят фольклорные коллективы – будут звучать песни на русском, на татарском, на марийском, на удмуртском языках.

«На праздновании выступят фольклорные коллективы – будут звучать песни на русском, татарском, марийском, удмуртском языках» Фото: © «Татар-информ»

Сколько ожидаете гостей в этом году?

Ежегодно цифры увеличиваются, и мы рады, что к нам приезжают из соседних регионов – это и Ульяновская область, и Марий Эл. Очень много семей – мамы, папы, дети. В этом году мы ожидаем свыше 5 тыс. гостей.

Как люди могут попасть на праздник?

Для гостей Яблочного Спаса будут организованы туристические автобусы от Национального музея Республики Татарстан.

Какие планы на следующий год?

На сегодняшний день основная задача – это реставрация, хочется изменять и расширять музей. Хочется, чтобы музей жил и процветал. Помимо этого, мы также занимаемся разработкой маршрутов по селу Красновидово, которое охватывает Камское Устье.