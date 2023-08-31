Костюмированное шествие, битва поваров, мангал-кальмар: в Свияжске пройдет фестиваль ухи

2 сентября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Одним из ключевых событий в этом году станет конкурс на самую вкусную и оригинальную уху по собственному рецепту.

В кулинарном состязании сразятся 10 команд, организаторы обеспечат участников рыбой и посудой для приготовления, но специальные ингредиенты необходимо взять с собой.

Призовой фонд конкурса по приготовлению ухи составит 30 тыс. рублей. Победитель получит 15 тыс. рублей, команде, занявшей второе место, вручат 10 тыс. рублей, третье — 5 тыс. рублей. В качестве судей выступят представители Гильдии поваров Республики Татарстан.

Победителей в номинации «Оригинальная и красивая подача приготовленной ухи» определят гости фестиваля. Они смогут продегустировать блюда. Но войти в состав экспертного жюри смогут только самые активные участники праздничного костюмированного шествия.

«Как минимум 10 видов разных ухи приготовят участники конкурса. А кроме того, будут показательные мастер-классы от гильдии поваров! Они приготовят: хрустящую ураму, рыбные котлеты с запеченным баклажаном и сыром фета на пшеничной пите, мангал-кальмар в сладком чили и томатами фламбе, севиче судак с малиной и мятой, судак с пшеном, морковью и апельсином», — поделилась с «Татар-информом» пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Развлекать зрителей песнями, танцами и хороводами на празднике будут народные коллективы «Красная горка» (Казань), «Царёв город» из Йошкар-Олы.

Для детей петрушечник Всеволод Мизенин из Санкт-Петербурга даст несколько балаганных представлений. Также зрителей будет развлекать театр Петрушки «Папьемашенники».

На территории «Ленивого торжка» организуют фуд-корт с ухой, рыбными блюдами и другими гастрономическими изысками.

По словам собеседницы агентства, впервые праздник прошел в 2010 году, это была инициатива свияжцев.

«В 2022 году была, пожалуй, самая масштабная программа. В этом году масштаб поменьше, но зато бесплатный вход и очень тёплая, душевная программа», — заключила Юлия Нуреева.