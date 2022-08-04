Костюков восстановился от жуткой травмы и вернулся в общую группу «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков вернулся в расположение общей группы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Михаил Костюков вернулся в общую группу. Сегодня полузащитник частично приступил к занятиям в общей группе, но с ограничениями: футболист участвует в упражнениях, которые не несут большого количества контактов. Ждём на поле, Миша!» – говорится в заявлении «Рубина».

Футболист получил повреждение 28 ноября 2021 года в матче 16-го тура РПЛ сезона 2021/22 против «Динамо» (2:3). Полузащитник «Рубина» пошел в стык против экс-партнера Дениса Макарова, неудачно выставил левую ногу и сломал голеностоп.

Сообщалось о том, что у Костюкова диагностирован сложный перелом малоберцовой кости и отрыв связок голеностопного сустава. С тех пор игрок не появлялся в составе команды, восстанавливаясь после жуткой травмы.

Напомним, следующий матч казанский клуб проведет в рамках 4-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика».