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17:08 Электричка насмерть задавила мужчину в Татарстане
16:52 IATA: Мировые цены на авиакеросин в июне снизились на 20%
16:36 Татарстанцы могут оформить предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura90s в МТС
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16:50 В Бугульме построят Центр военно-патриотического воспитания
16:48 В этом году на железной дороге в РТ погибли четыре ребенка, двое травмированы
16:39 В РЖД попросили жителей Татарстана сообщать о зацеперах
16:30 Травматолог ДРКБ: Самые тяжелые пациенты – это питбайкеры
16:25 Специалист Шишкин рассказал, как тело выдает эмоции и страхи
16:17 Водителя BMW, вылетевшего в кювет, будут судить за тяжелые травмы пассажирки
16:14 «Миллиард.Татар» проведет исторический «Тарих фест» совместно с Нацмузеем РТ
16:04 Хозяевам собак рассказали, где можно гулять с питомцами без поводка
15:54 Водовод, новые школы и парки: итоги пятилетки подвели в Пестрецах
15:53 Спустя почти три века в Сокурах реставрируют сруб Асан-Елгинской мечети
15:46 Депутат Ревенко заявил, что закон об ИИ не означает отказ от зарубежных систем
15:31 За последние два года в Татарстане зафиксировано 8 поджогов релейных шкафов
15:26 В Госдуме предложили сделать верифицированными все российские сервисы знакомств
15:20 Боксер Гассиев рассказал, кого боится в жизни
15:07 Верховный суд РТ вынес приговор челнинцу за покушение на замкомандира «Спарты»
15:01 Тело утонувшего мужчины достали из Камы в Челнах
15:00 Раис Татарстана: Казань – культурная столица исламского мира
14:50 Юрист Хаминский: Telegram пока безопасен для рядовых пользователей
14:35 За издевательства над медиками скорой помощи казанца отправили в колонию
14:30 Убийца среди зрителей: в Казани покажут иммерсивный спектакль-расследование
14:30 Минниханов: филиал КФУ в Каире готовит более 2 тыс. студентов
14:07 Хайдайвер из Татарстана выступит на ЧЕ по водным видам спорта в Париже
14:05 Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится с 21 по 23 августа
14:02 В фестивале «Великий Болгар» поучаствует команда из Китая
13:58 «Ак Барс» пригласил на просмотр вратаря Пексу
13:53 Минниханов: после саммита БРИКС интерес к Татарстану вырос
13:46 Более 740 мастеров прикладного искусства представят товары на Спасской ярмарке
13:45 В Казани утвердили план водного сотрудничества РФ и РБ до 2030 года
13:39 Минниханов поздравил 430-й полк с присвоением звания «гвардейский»
13:28 Госэкспертиза одобрила проект капремонта стадиона «Ак Барс Арена» в Казани
13:12 Приставы РТ поймали алиментщицу, задолжавшую ребенку 2,5 млн
13:11 В старейшей деревянной мечети Татарстана заменят более 80% конструкций
13:10 Стал известен первый полуфиналист мужской Лиги наций - 2026
13:08 В Чистополе 8 августа пройдет музыкальный фестиваль «Рок-берега»
12:51 В Москве открылся первый в России ресторан под управлением ИИ
12:46 Певица Иркэ призналась, что хочет выдать дочь Айсылу замуж
12:45 15-летняя нижнекамка отдала курьеру мошенников ценности на 3 млн рублей
12:35 В Татарстане отреставрируют мечеть и деревянный храм 18 века
12:34 11 иностранцев выдворят из РФ – их задержали в автобусе в Лениногорске
12:12 Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
12:09 В Госдуме допустили блокировку Telegram в России
12:09 После отравления семьи из-за голубя в дымоходе наказали главу газовой службы
12:02 Бюджет Набережных Челнов увеличили до 25,2 млрд рублей
12:02 Гульназ Асаева сообщила о смерти своего звукооператора Ильнара Фазулова
11:56 На КОС с опережением реконструируют очистные и готовят новый маршрут экотропы
11:41 Минтруд РТ: Татарстан по уровню занятости входит в тройку лидеров в ПФО
11:32 Эксперт Хаминский назвал дефекты купюр, с которыми откажут в магазине
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17:01 В развитие Азнакаевского района за пять лет вложили 40 млрд рублей
16:34 Стобалльники и победители олимпиад выбрали ИФМК КФУ для учебы
16:24 «Предложения жителей – основа решений»: в Кайбицах обсудили развитие района
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15:09 В Бугульме проводили контрактников и наградили ветеранов-пограничников
14:45 Татарстан стал лидером по приросту участников общественных проектов в ПФО
14:09 Путь юного инженера: в Казани школьники создают электротехнику своими руками
14:08 В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни
13:42 Минтруд РТ напомнил о мерах поддержки многодетных семей
13:14 В Горсовете Набережных Челнов появился новый депутат
12:56 Бойцы СВО из Татарстана открывают бизнес благодаря соцконтракту
12:39 Двух депутатов Горсовета Челнов наградили медалями Минобороны РФ
12:23 Минтруд сообщил о высоком уровне занятости ветеранов СВО в Татарстане
12:02 Ежегодно по нацпроекту «Кадры» обучаются 7,6 тысяч татарстанцев
11:48 На заводах КАМАЗа этим летом будут работать 330 студентов
11:17 Минтруд РТ объяснил, как попасть на электронную доску почета РТ
10:24 Магдеев рассказал о доставке шефской помощи подразделениям Черноморского флота
10:05 Высокогорский район передал бойцам СВО очередной автомобиль
09:31 Боец СВО в отпуске благоустроил Святой родник в Заинском районе
09:26 В Татарстане расширили программу капремонта домов на 2026-2028 годы
09:22 На реконструкцию центра им. Абдуллы Алиша в Казани направят еще 402 млн рублей
09:19 Казанская компания доработает проект трамвайной линии в Замелекесье
08:33 Сборная Татарстана готовится к окружным сборам «Гвардеец»
21:50 Новый мост, набережная и «Кумыс гора»: как изменился Ютазинский район за 5 лет
21:42 Во время «Карабаш Феста» закроют часть акватории Карабашского водохранилища
20:39 Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района
20:15 Более 3 млрд рублей вложили в инфраструктуру Рыбно-Слободского района
18:46 «Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района
17:50 Олег Морозов: Вопрос льготного проезда по М-12 решен на федеральном уровне
17:15 Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»
16:56 В Татарстане продолжают контролировать обстановку в лесах с воздуха
16:24 «Проекты должны создавать условия для жизни»: в Кукморе подвели итоги пятилетки
16:19 Более тысячи представителей студотрядов Татарстана работают в туротрасли
16:03 Международный кинофестиваль «Каракуз фильм» стартовал в Альметьевске
15:48 «Работаем на результат»: в Дрожжановском районе подвели итоги пятилетней работы
15:38 Эльмира Зарипова в прямом эфире расскажет о запуске Электронной доски почета
14:37 Историко-культурный фестиваль «Соколка» пройдет в Татарстане
14:28 В Нурлате четыре женщины наладили производство еды для бойцов СВО
13:56 Ольга Павлова обозначила ключевые задачи развития кадетских корпусов
11:53 Музей-заповедник «Свияжск» представил наследие Татарстана в Катманду
11:40 В России в июне зафиксирован рост выдачи ипотек
11:38 ПФО стал вторым среди округов по объему ввода нежилой недвижимости
11:35 «Это базовый документ»: в РФ подготовили атлас для инвесторов из КНР
10:37 Еще 31 проект из Татарстана получит гранты Российского общества «Знание»
10:05 Татарстан стал лидером инноваций в студенческом предпринимательстве
22:04 В Татарстане подвели итоги кадастровой оценки земель
18:06 Ольга Павлова: Татарстан вносит весомый вклад в интеграцию исторических регионов
17:56 В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»
16:30 Выпускникам Казанского юридического института МВД вручили дипломы
16:21 В Актанышском районе открыли мемориальную доску участнику СВО
16:08 Минлесхоз РТ сообщил о снижении числа возгораний возле леса
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