Цель – создать для ребенка безопасную среду: как в РТ будут бороться с буллингом

В Татарстане разработали план по борьбе с травлей подростков сверстниками

Вовлечение детей в спорт и творчество, активная работа с родителями и курсы для учителей – это все вошло в план по борьбе с буллингом, который разработали в Татарстане. Документ предусматривает плановую работу вплоть до 2030 года. Что в него войдет и насколько актуальна проблема травли в школах, рассказали полицейские, психолог и детский омбудсмен.