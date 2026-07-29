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Реставраторы рассказали журналистам об этапах восстановления старейшей деревянной мечети в селе Асан-Елга
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Kazan Digital Week – 2026: искусственный интеллект станет главной темой форумаРифкат Минниханов: 98% компаний, принявших участие в выставке форума прошлого года, смогли найти здесь клиентов
Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 29 по 31 октября в выставочном комплексе «Казань Экспо». Центральной темой станет интеграция сервисов на основе искусственного интеллекта практически во все отрасли экономики. Что будут обсуждать на одном из крупнейших событий по цифровизации в России – в материале «Татар-информа».
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Театр в троллейбусе, 500 мольбертов и орган: чем удивил второй уикенд «Каракуза»Во второй фестивальный уикенд Альметьевск стал площадкой для десятков культурных, спортивных, книжных, гастрономических и экологических событий
Этно-модерн-фестиваль «Каракуз», который уже шестой год проводит «Татнефть», продолжает объединять в Альметьевске искусство, образование и экологические инициативы. Во второй фестивальный уикенд для жителей и гостей города подготовили десятки событий — от выставок и концертов до экофестиваля и театральных постановок.
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«Местные власти превращаются в почтовые ящики»: Челны лишили жилищного контроляМуниципалитет больше не будет контролировать соблюдение жилищного законодательства – эти функции возьмет на себя республика
Депутаты Горсовета Набережных Челнов поддержали упразднение с осени муниципального жилищного контроля. Полномочия по надзору за жилым фондом перейдут к региональным органам. Обсуждение решения переросло в дискуссию о сокращении полномочий местного самоуправления. Мэр Наиль Магдеев заявил, что муниципалитетам нужно доверять.
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Инструкция для водителей: как сэкономить на проезде по обходу НижнекамскаНовый сервис в едином центре оформления льготного проезда по участку М-12 в Нижнекамске работает в режиме «единого окна»
Жители Закамья могут сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Для водителей ввели специальные условия абонементов, действующих с марта 2026 года, благодаря им экономия средств составит до 64%. Оформить их можно в едином центре Нижнекамска. Уже в первые дни абонементы на льготный проезд оформили около 100 жителей республики.
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Татарстан стал вторым в рейтинге инновационного развития регионов РФЭкономист объяснил, за счет чего Татарстан вошел в топ инновационных регионов
Татарстан занял второе место в рейтинге инновационного развития регионов России. Вместе с республикой в первую тройку вошли Москва и Томская область. Такие данные приводятся в рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Уйгурский акцент: что связывает Татарстан с самым западным регионом КитаяЖурналисты «Татар-информа» побывали в одном из самых необычных регионов КНР. Хроника поездки – часть 1
Делегация журналистов ПФО на днях посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) – регион, который является связующим звеном Китая со странами Центральной Азии. «Татар-информ» открывает серию материалов об этой рабочей поездке с места событий. Начнем с экономики.
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Цель – создать для ребенка безопасную среду: как в РТ будут бороться с буллингомВ Татарстане разработали план по борьбе с травлей подростков сверстниками
Вовлечение детей в спорт и творчество, активная работа с родителями и курсы для учителей – это все вошло в план по борьбе с буллингом, который разработали в Татарстане. Документ предусматривает плановую работу вплоть до 2030 года. Что в него войдет и насколько актуальна проблема травли в школах, рассказали полицейские, психолог и детский омбудсмен.
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Четыре барьера для беспилотников: что мешает развитию отрасли дронов в России
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«Он был в состоянии аффекта»: убийце экс-замглавы КВТКУ попросили уменьшить срок
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Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться
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Казань вошла в тройку самых популярных городов для поступления в вузы
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«Ак Барс» уже не гранд: повторит ли Валиуллин свой трюк после исхода звезд
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети
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«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
Реставраторы рассказали журналистам об этапах восстановления старейшей деревянной мечети в селе Асан-Елга29 июля 2026 47 фото
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