Костюков, вернувшийся в общую группу «Рубина», рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков прокомментировал возвращение в расположение общей группы команды, а также рассказал – о восстановлении после жуткой травмы.

Сообщалось о том, что у футболиста диагностирован сложный перелом малоберцовой кости и отрыв связок голеностопного сустава. С тех пор игрок не появлялся в составе команды. По словам Костюкова, сейчас травма его не беспокоит.

«Очень рад, наконец, тренироваться с командой. До этого один тренировался, с тренером по физподготовке. Нагрузка была достаточно серьезная, благодаря этому будет легче входить в общую группу. Командные взаимодействия все равно другое – они более подвижные.

Когда меня можно ждать на полноценном тренировочном процессе и на матчах? Все будет зависеть от того, как будет нога реагировать на нагрузку. Эту неделю тренируемся в режиме разминки, квадраты, минимум контактов. Следующая неделя – будем и к тактике меня подключать. Посмотрим, как нога будет реагировать. Если все будет хорошо, то скоро будут полноценные тренировки в общей группе. Сейчас ничего не беспокоит», – заявил Костюков в интервью клубному телевидению.

Полузащитник получил повреждение 28 ноября 2021 года в матче 16-го тура РПЛ сезона 2021/22 против «Динамо» (2:3). Хавбек «Рубина» пошел в стык против экс-партнера Дениса Макарова, неудачно выставил левую ногу и сломал голеностоп.