Костылева заявила, что хочет быть похожей на Трусову и участвовать на двух Олимпиадах

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева поделилась своими амбициозными планами на долгую карьеру. Главной мечтой фигуристки она назвала участие в двух Олимпийских играх, причём не фокусируясь на конкретном месте на пьедестале.

«Мечта – кататься долго, я вообще хочу поехать на две Олимпиады, не буду говорить про место, мне без разницы, – заявила Костылева в интервью. – Моя мечта — побывать на двух Олимпиадах, докататься до хорошего возраста, для девочек это где-то 25 лет. И показывать четверные прыжки в этом возрасте, я думаю, что это возможно».

Фигуристка прокомментировала и традиционные представления о карьере спортсменок, которые к этому возрасту часто завершают выступления. «К этому возрасту фигуристки уже выходят замуж и имеют детей? Я это не отрицаю. Возможно, я буду как Саша Трусова. Поживём — увидим», – добавила она, сославшись на пример олимпийской чемпионки Александры Трусовой, известной своим новаторством и сложнейшими прыжками.

Напомним, ранее Костылева вернулась под руководство Евгения Плющенко после случившегося скандала в конце прошлого года. Фигуристка занималась менее месяца у тренера Софьи Федченко.

Позже мама Елены, Ирина Костылева преградила поменять гражданство из-за низких результатов ее дочери на последних соревнованиях.