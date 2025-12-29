Костылева: С сегодняшнего дня я живу с родителями

Фигуристка Елена Костылева заявила, что снова живет с родителями. Об этом 14-летняя спортсменка написала у себя в соцсетях.

«С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка. С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали», — написала Костылева в своем телеграм-канале.

Ранее бывший тренер Елены Костылевой Евгений Плющенко после завершения ледового шоу в Минске официально объявил о прекращении сотрудничества со своей подопечной.

В настоящий момент Костылева тренируется под руководством Софьи Федченко, с которой уже работала ранее.