Фото: соцсети фигуристки

Мама двукратной победительницы первенства России среди юниоров Елены Костылевой в беседе с Sport24 рассказала о планах фигуристки после возвращения к полноценным тренировкам.

По её словам, главная цель — победа на чемпионате России.

«У нас уже есть для этого план. Главное, чтобы дальше не было новых травм. В остальном лично я готова на все», — отметила Ирина Костылева.

Елена заявлена на первенство Московской области и на соревнования в Саранске, которые пройдут в декабре, однако выйти на эти старты она не сможет.

Сейчас, по словам матери, тают последние надежды на то, что в этом году фигуристка успеет вернуться к тренировкам и начать подготовку к чемпионату России.

Не исключено, что она выступит на соревнованиях в Санкт-Петербурге прямо перед главным турниром.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 16 по 21 декабря.