Костылева пропускает тренировки из-за воспаления связки

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Фигуристка Елена Костылева не принимает участия в тренировках из-за воспалительного процесса связки. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

«24 августа Лена вышла на тренировку, 14 сентября уже не вышла, мы пошли делать МРТ. У нее идут боли из-за воспалительного процесса связки. Она не может кататься», — сказала Ирина Костылева.

Костылевой 14 лет. Она является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России.