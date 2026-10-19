Костылева не выступит на турнире в Болгарии, хотя попала в заявку ISU

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Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, сообщила, что спортсменка не примет участия в турнире Albena Denkova Cup в Софии (Болгария).

«На турнире в Болгарии планировали выступить, но 14 сентября стало ясно, что Лена не сможет принять участие. Каким образом она оказалась в списке – непонятно», – приводит слова Ирины Костылевой ТАСС.

Спортсменке 15 лет, с сентября она восстанавливается после травмы ноги. Тренером Елены является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.