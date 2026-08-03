Костылева: «Буду выигрывать за счет своего катания, а не чужих ошибок»

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева рассказала «Матч ТВ» об ожиданиях от первого в карьере международного турнира. Фигуристка выступит на первом этапе Гран-при среди юниоров, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа.

— Осталось две с половиной недели до первого этапа Гран-при. Какие у тебя сейчас эмоции?

— У меня есть небольшое волнение, поскольку я не знаю, чего там ожидать. Я первый раз поеду на международную арену, поэтому хочется узнать, как это проходит, отличается ли от наших внутренних стартов. Я очень рада, что у меня в карьере есть возможность побывать на международных стартах и участвовать в Гран-при.

— Смотрела ли уже состав участников?

— Да. Все очень хорошо катаются, так что буду стараться. Не надеяться на ошибки соперников, а делать так, чтобы именно я была лучшей, чтобы я выигрывала не за счет чьих-то ошибок, а за счет своего катания.

— В Китае уже была ранее?

— Ни разу, так что плюс еще в том, что впервые побываю в этой стране. Очень переживаю, потому что не люблю острую пищу, а там все острое. Будем смотреть, какое там питание, – цитирует Елену «Матч ТВ».