Костромская художница Ирина Рыбакова привезла в Казань вернисаж русских пейзажей и быта

Фото предоставлено Музеем Амира Мазитова

В Казани в выставочном зале музея Амира Мазитова (ул. Дзержинского, д. 27) открылась выставка костромского живописца, заслуженного художника России Ирины Рыбаковой «Здесь Родины моей начало». На картинах запечатлены виды русской деревни, простого народного быта, солнечные дни лета средней полосы России.

Всероссийски известная мастер пейзажа и жанровой живописи приехала в Казань с сыном и привезла 82 произведения. Работы Ирины Рыбаковой впервые экспонируются в столице Татарстана, хотя сама она много наслышана об этом городе и давно мечтала побывать в нем.

Картина Ирины Рыбаковой Фото предоставлено Музеем Амира Мазитова

«В этом году у меня запланированы несколько крупных выставок: недавно первая была в Судиславле (это небольшой городок под Костромой), сейчас выставка в Казани, потом будут выставки в Кирове и Череповце, затем в Москве, в Академии художеств на Пречистенке, и завершающая выставка будет в Костроме. Мне очень хотелось побывать в вашем городе, потому что все говорят, что это очень красивый город. А поскольку я сама являюсь организатором пленэров в Костромской области, ко мне приезжали на всероссийский пленэр имени Саврасова «Грачи прилетели» в марте-апреле прошлого года и татарские художники — председатель Союза художников РТ на тот момент Ильнур Сиразиев и Рустэм Хузин. Затем они предложили сделать мне выставку в Казани, Рустем Хузин составил протекцию, чтобы я смогла выставить свои работы здесь у вас. Также мы организовывали пленэры в Америке — из Казани художник Зуфар Бикбов, который сейчас живет сейчас в Америке, в Коннектикуте, тоже мой друг. Кроме того, братои бабушки был генерал-майор Василий Гуляев, который жил в Казани и был начальником военного училища, похоронен он тоже в Казани», — рассказала «Татар-информу» о своем дебютном вернисаже в столице РТ художница из Костромы.

Ирина Рыбакова родилась рядом с Академической дачей художников имени Репина в Тверской области. Ее произведения пронизаны любовью к родной природе, малой родине, истокам русского характера и культуры. Как рассказала она в беседе с корреспондентом агентства, семье, которой посчастливилось жить рядом с Академической дачей художников, был чужд вкус к живописи: мать Ирины Рыбаковой знала Хариса Якупова, они общались, а сама хозяйка казанского вернисажа работала с Ринатом Халиковым.

Картина Ирины Рыбаковой Фото предоставлено Музеем Амира Мазитова

«В Казани представлено 82 работы, в Кирове большой музей имени Васнецовых, там будет 120 произведений. Выставка юбилейная, но я, как и любая женщина, неохотно вспоминаю о возрасте. А в передвижной юбилейный проект вошли как те картины, которые составляют, как говорят, золотой фонд (такой есть у каждого художника), так и работы последних пяти лет: этюды, пейзажи, натюрморты», — пояснила Ирина Рыбакова.

Картины художницы присутствуют в собраниях музеев Костромы, Могилева и Бялинычей (Беларусь), Санкт-Петербурга, Вышнего Волочка, Плеса, Тарусы, Коломны, Орла, Липецка, Владимира и других городов. Ее произведения выставлялись в Хорватии и Китае, на Кипре, в Испании и Беларуси.

Выставку Ирины Рыбаковой можно будет увидеть до 17 июня. Для школьников, напоминают в музее, вход бесплатный (индивидуальным посетителям, не экскурсионным группам).