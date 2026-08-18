Косторная приостановила тренировки по медицинским показаниям

Фото: fsrussia.ru Михаила ШАРОВА и Ута КЕЙСУКЭ

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная временно приостановила тренировки по медицинским показаниям. Об этом в соцсетях сообщила Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой.

«Не знаю, секрет ли это, но Аленка по медицинским показаниям пока тренироваться не может. Вот и приходится шину подбрасывать вместо партнёрши. А вообще они огромные молодцы – Алёнка и Гоша», — написала Костылева.

Напомним, что в 2023 году Косторная перешла из одиночного в парное катание и выступает вместе со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены пропустили предыдущий сезон из-за беременности фигуристки — осенью 2025 года у пары родился сын Дмитрий.

Сроки возвращения Косторной на лёд пока не называются. Будем следить за новостями. Спасибо за внимание.Вот лаконичная версия новости.