Костин: «В Казань на саммит БРИКС приехали 23 лидера. Это пощечина американцам»

Саммит БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября этого года, стал пощечиной для стран Америки. Такую оценку дал в интервью агентству Reuters гендиректор ВТБ Андрей Костин.

«В Казань на саммит БРИКС приехали 23 лидера. Это определенное заявление, даже пощечина американцам», - сказал он.

Спикер добавил, что многие участники встречи поддержали инициативы России и признались, что не принимают политику США. Такие заявление – важный показатель, считает Костин.

«Я думаю, что саммит был полезен для России, и будут дальнейшие шаги, важно не расслабляться», — резюмировал спикер.

Напомним, что встречу лидеров стран БРИКС в столицу Татарстана прилетали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра и другие политики. В общей сложности в саммите приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.