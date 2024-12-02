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Костин: «В Казань на саммит БРИКС приехали 23 лидера. Это пощечина американцам»
Саммит БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября этого года, стал пощечиной для стран Америки. Такую оценку дал в интервью агентству Reuters гендиректор ВТБ Андрей Костин.
«В Казань на саммит БРИКС приехали 23 лидера. Это определенное заявление, даже пощечина американцам», - сказал он.
Спикер добавил, что многие участники встречи поддержали инициативы России и признались, что не принимают политику США. Такие заявление – важный показатель, считает Костин.
«Я думаю, что саммит был полезен для России, и будут дальнейшие шаги, важно не расслабляться», — резюмировал спикер.
Напомним, что встречу лидеров стран БРИКС в столицу Татарстана прилетали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра и другие политики. В общей сложности в саммите приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
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