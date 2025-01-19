Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Костин: SWIFT надо убить просто-напросто
Глава ВТБ Андрей Костин призвал «убить» SWIFT. Сделать это нужно из-за того, что через международную платежную систему может утекать информация на Запад, рассказал топ-менеджер журналисту Павлу Зарубину.
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — высказался Костин.
Причем, «убить» SWIFT, по мнению Костина очень просто.
«Это чисто административные договоренности двух сторон и немножко технологических решений. Вот и все», - рассказал он.
Ранее Костин отмечал, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора «Север-Юг», перед банками встает вопрос международных расчетов.
«Куда не приедешь, в любую страну, все говорят, что важнейший вопрос – это международные расчеты», – рассказал Костин Зарубину.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»