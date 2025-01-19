Костин: SWIFT надо убить просто-напросто

Глава ВТБ Андрей Костин призвал «убить» SWIFT. Сделать это нужно из-за того, что через международную платежную систему может утекать информация на Запад, рассказал топ-менеджер журналисту Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — высказался Костин.

Причем, «убить» SWIFT, по мнению Костина очень просто.

«Это чисто административные договоренности двух сторон и немножко технологических решений. Вот и все», - рассказал он.

Ранее Костин отмечал, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора «Север-Юг», перед банками встает вопрос международных расчетов.

«Куда не приедешь, в любую страну, все говорят, что важнейший вопрос – это международные расчеты», – рассказал Костин Зарубину.