Костин рассказал, как Миллер словами «Я питерец» «забрал» у него «Зенит»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как топ-менеджер «Газпрома» Алексей Миллер одним телефонным разговором убедил его не покупать «Зенит». Напомним, что «газовый гигант» получил контрольный пакет акций футбольного клуба в 2005-м.

Со слов банкира, его кредитная организация в то время покупала Промстройбанк. И предприниматель Владимир Коган предложил ему заодно купить полностью «Зенит». Однако, узнав об этом, Миллер позвонил Костину и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».

После этой фразы Костин не стал спорить, подчеркнув, что никогда не был менеджером спортивного и футбольного клуба и не пошел на принцип. Так, «Зенит» и стал «газпромовским», пишет «Фонтанка».

При этом Костин заверил, что не жалеет о принятом решении отдать «Зенит» «Газпрому». Российская газовая компания стала прекрасным спонсором команды, отметил он.

Отметим, что за последние 18,5 лет «Зенит» завоевал подавляющее большинство своих титулов в российской истории - 10 раз выиграл чемпионат страны, три раза взял Кубок и восемь раз - Суперкубок России, а еще одержал победу в Кубке и Суперкубке УЕФА.