Костин назвал использование ЕС процентов от замороженных активов РФ опасным прецедентом
Глава ВТБ Андрей Костин назвал воровством использование Европейским союзом процентов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом он заявил в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Костина, проценты по замороженным средствам являются такой же собственностью владельца, как и основная сумма, а потому подобные действия европейских властей, по его мнению, не имеют правовой основы. Он подчеркнул, что в ЕС до сих пор не могут юридически обосновать подобные шаги, так как соответствующего закона попросту не существует.
Костин также выразил уверенность, что эти действия Евросоюза в будущем обернутся негативными последствиями для самих европейских стран. Он считает, что подобный подход подрывает основы международного права, и предупредил, что «игры» с такого рода механизмами создают опасный прецедент: начав с одного, впоследствии подобные меры могут быть обращены и против самих инициаторов.