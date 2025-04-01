Космос, который мы не видим: в Казани открылась уникальная фотовыставка Романа Жучкова

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка фотографий Романа Жучкова под названием «Вращение сфер», приуроченная к 64-й годовщине первого полета человека в космос. Особенностью фотографий выставки стали уникальные снимки космоса с помощью сверхширокоугольного объектива под названием «рыбий глаз».

Роман Яковлевич Жучков является кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета, фотографом, членом Союза фотографов РТ и Творческого союза художников России. В своих работах он использует сверхширокоугольный объектив «fish-eye», что позволяет по-новому раскрыть перед зрителем пространство космоса.

«На самом деле, мы сегодня можем увидеть, насколько многогранна астрономия, она намного шире, чем-то, что мы рассказываем на лекциях в стенах университета. Я хочу отметить, что эта выставка в некотором смысле – доведение до логического абсурда моих экспериментов со временем и пространством. С пространством, потому что это сверхширокоугольная оптика. Этот механизм позволяет нам посмотреть на то, что физически увидеть мы не сможем», – объяснил фотограф Роман Жучков.

На выставке представлена 31 фотография, а размер ключевых работ достигает размера 90×90 см, что усиливает эффект погружения в картинку.

«Сегодняшняя выставка чрезвычайно актуальна по многим обстоятельствам. Давайте взглянем в прошлое, в советское время. Были педагогические институты с подготовкой с отделением по астрономии. Так теперь что происходит? В 1983 году было принято решение убрать астрономию из школы, поэтому астрономического образования практически у населения нет. И поэтому неудивительно, что 30% населения России до сих пор считают, что солнце вращается вокруг земли и наоборот. Ситуация, и правда, чрезвычайно сложная. И поэтому эта выставка в некоторой степени восполняет отсутствие возможности населения познакомиться с космическими образованиями», – обратился к гостям выставки доктор физико-математических наук, профессор, консультант Казанского Федерального университета Наиль Сахибуллин.

Как отмечают организаторы, экспозиция в Галерее современного искусства – это попытка показать связь между привычным и космическим, возможным и невозможным, и именно для этого выбрана оптика объектива типа «циркулярный рыбий глаз». Это объясняет необычную форму кадра – сюжет заполняет окружность, являющуюся проекцией видимой полусферы на плоскость. Как отметила председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова: «Фотография – это настолько уникальная область, где сочетаются и техническое начало, и искусство. Сегодня мы наблюдаем как раз-таки максимальное соединение такой сложной техники, которую использует Роман, и великолепных фотографий», – сказала она.

Выставка представляет собой собрание «невозможных» кадров, которые не удастся получить в городских условиях или популярных туристических местах с их искусственным освещением. Эти снимки сделаны в самых недоступных местах – астрообсерваториях, где изучение Вселенной происходит в тишине и без вмешательства внешнего света.

«Все фотографии сделаны ночью с длительной выдержкой – от десятков минут до нескольких часов. Вращение Земли вызывает смещение объектов на небесной сфере, в результате чего звезды образуют световые треки. Особенно заметно это в районе Северного полюса, где расположена Полярная звезда, создающая самый маленький и яркий след», – отмечает в процессе экскурсии Жучков.

Концепция выставки заключается в объединении неподвижности изображения и динамики движения Земли и светил, согласовании времени как процесса и его визуализации как результата. «Вращение сфер» также отсылает к древним попыткам понять устройство Вселенной, от античности до эпохи Возрождения и трудов Коперника, когда наблюдения за движением звезд и планет пытались соединить момент и вечность.

«Фотографией я начал заниматься безумно давно, в 12 лет, и в какой-то момент я начал пытаться активно развиваться как фотограф. Со временем меня постигло очень жесткое разочарование, ведь фотография не передавала то, что мы видим. Со временем я понял, что если она не передает то, что мы видим, то, наверное, она может рассказать то, что мы принципиально не можем увидеть глазом. И это надо использовать! И, соответственно, все работы, которые показаны или будут показываться, так или иначе эту тему обыгрывают. Я очень рад, что примерно 5 лет назад у меня в руках появилось такое чудо техники оптики, результаты которого мы все видим сегодня», – подметил автор снимков.

По окончании официальной части открытия выставки, автор фотографий Роман Жучков провел экскурсию для гостей мероприятия, рассказав подробности создания каждого космического кадра.

Выставка будет доступна с 2 по 13 апреля.