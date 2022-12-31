Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом – видео

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые сейчас находятся на Международной космической станции, поздравили жителей страны с наступающим Новым годом. Видеопоздравление опубликовано в группе Роскосмоса во «ВКонтакте».

«Мы желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе. Будьте счастливы, смело идите вперед и созидайте», – сказал Прокопьев.

«В это время мы делимся праздничным настроением с близкими и с теми, кому сейчас нелегко. В Новый год каждому из нас – и взрослым, и детям – хочется верить в чудеса», – отметила Кикина.

Петелин добавил, что это семейный праздник, поэтому космонавты «желают всем гражданам нашей большой страны стать одной, дружной семьей».