Космонавты из России первый раз в 2022 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции, впервые в 2022 году вышли в открытый космос, чтобы присоединить к МКС новый модуль «Причал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию «Роскосмоса».

Весь процесс работы должен занять примерно 6 часов 40 минут.

Космонавтам нужно установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС — «Наукой» и «Причалом» и соединить их кабелями межмодульной связи, а затем смонтировать антенны системы сближения и стыковки «Курс-П».

Кроме того, Дубров и Шкаплеров перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, и смонтируют на новом модуле «Причал» мишени стыковки и контроля стыковки.

На российский модуль «Наука» космонавты впервые перешли 30 июля 2021 года, когда он вплотную приблизился к МКС. Честь первыми взойти на борт выпала астронавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву.

Этот многоцелевой лабораторный модуль предназначен для проведения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Здесь планируется провести 13 экспериментов по различным направлениям, в том числе космические технологии, космическая биология и физиология, исследование Земли из космоса и другие.