Космонавт сказал «Поехали!» абитуриентам КГЭУ

Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков дал старт приемной кампании в Казанском государственном энергетическом университете, которая началась 1 июня.

Он пообщался со студентами, оценил условия проживания будущих первокурсников КГЭУ в новом общежитии и возможности, которые открываются перед теми, кто выберет Казанский энергетический университет в качестве alma mater. Герой России подчеркнул важность того момента, когда вчерашний школьник, вступая во взрослую жизнь, выбирает вуз и будущую профессию.

Фото: пресс-служба КГЭУ

«Уважаемые абитуриенты, возможно, то дело, которое вы выбрали сейчас, станет делом всей вашей жизни. Я желаю вам, чтобы вы отнеслись к выбору очень серьезно и с душой. Чтобы учеба доставляла вам радость, и чтобы труд ваш был созидательным и направленным на благо нашей страны и всех людей. Успехов вам, терпения, мужества, преодоления трудностей. Поехали!» — напутствовал Сергей Рыжиков будущих первокурсников Казанского энергетического университета.

Как обычно, приемная кампания в КГЭУ продлится два месяца, и ее организаторы сделали всё, чтобы абитуриентам было комфортно в поисках информации о вузе, в процессе подачи документов и ожидания результата.

Фото: пресс-служба КГЭУ

В этом году обновился сайт приемной комиссии КГЭУ — он стал более функциональным, информационно насыщенным и удобным по логистике. С первого дня приемной кампании в вузе работает многоканальный кол-центр. На все вопросы абитуриентов и их родителей ответят по телефонам:

8 (843) 519-42-42 и 8 (843) 519-42-23.

Обо всех особенностях приемной кампании 2023 года в КГЭУ рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Анна Дербенева.

Фото: пресс-служба КГЭУ

«Мы начинаем прием документов раньше, чем все казанские вузы. С 1 июня мы ждем призеров и победителей «перечневых» школьных олимпиад, так как они проходят вне конкурса; тех, кто уже сдавал ЕГЭ в течение последних четырех лет, иностранных абитуриентов; демобилизовавшихся из армии и другие категории, которые поступают к нам только по результатам внутренних вступительных испытаний. С 1 июня мы принимаем также документы у всех, кто уже получил аттестат о среднем образовании, но пока не имеет на руках результатов ЕГЭ. Абитуриенты вправе принести их позже», — пояснила она.



В КГЭУ созданы самые привлекательные условия для «высокобалльников»: в зависимости от количества баллов, в первом семестре они будут получать стипендию от 5 до 16 тыс. рублей в месяц. Предусмотрены повышенные стипендии и для «высокобалльников», поступивших на внебюджетные места — от 4 до 10 тыс. рублей. А всем «высокобалльникам», которые принесут в приемную комиссию вуза оригиналы документов, выдадут значки с символикой того института КГЭУ, где они будут учиться, и другую брендированную продукцию.

Фото: пресс-служба КГЭУ

Студенты, поступившие с высокими баллами на платное направление, где не предусмотрены бюджетные места, вправе участвовать в конкурсе на получение гранта ректора. Победители будут учиться бесплатно, за счет средств вуза. Все абитуриенты, поступающие с высокими баллами, имеют возможность выбрать комнату в общежитии. Кстати, место в одном из четырех комфортабельных общежитий вуза гарантированно получат все иногородние и иностранные первокурсники КГЭУ.

Еще одна «фишка», которую запустили в приемной комиссии вуза в этом году, — это новая цифровая платформа, объединяющая все предоставленные абитуриентом мессенджеры и контакты.

Фото: пресс-служба КГЭУ

«Эта платформа позволяет нам эффективно и качественно работать с абитуриентами. Она дает возможность быстрее реагировать на любые просьбы и вопросы абитуриента - мы видим всю переписку с ним, фиксируем всю поступившую от него информацию. Оператор кол-центра, принимая звонок, сразу видит, от кого он, когда человек подал документы, какие вопросы он задавал ранее и что ему отвечали. С помощью этой системы мы имеем также возможность делать полезные рассылки всем нашим абитуриентам. Например, предупредить их о том, что приближается последний день, когда можно подать оригиналы документов и заявить о согласии на зачисление», — объяснила Дербенева.

Есть в этом году новшества и для абитуриентов, которые подают документы в магистратуру КГЭУ. Впервые они могут поступить по конкурсу портфолио достижений в науке, учебе, общественной деятельности, который собран во время учебы на бакалавра, в том числе в любом другом вузе. В приемной комиссии оценивают «портфолио» в баллах. Если участник набрал 100 баллов и больше, он становится магистрантом КГЭУ без вступительных испытаний. Тем, кто набрал от 70 до 99 баллов, предоставляется возможность пройти еще и вступительные испытания, а потом выбрать, на какой основе поступать.

Фото: пресс-служба КГЭУ

В завершение приемной кампании первокурсников КГЭУ ждет еще один приятный сюрприз. Организационные собрания всех трех институтов пройдут не 1 сентября, как раньше, а в конце августа. Таким образом, первокурсники заранее получат ответы на все вопросы и всю информацию, необходимую для старта в студенческую жизнь. А День знаний станет для них настоящим праздником.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет».