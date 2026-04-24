Космонавт Рыжиков рассказал студентам о своем пути в профессию и о том, как проходит отбор в отряд

В казанском «Доме знаний» прошла встреча студентов с лектором Российского общества «Знание», Героем России, космонавтом и летчиком-испытателем Сергеем Рыжиковым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Знание.Лекторий» и было приурочено к задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Во время выступления Сергей Рыжиков рассказал, что его путь в профессию начался с детской мечты о небе, книг и увлечения авиацией и космонавтикой. Он отметил, что в его юности эти сферы воспринимались как единое и захватывающее направление, а полеты за пределы атмосферы казались почти недостижимыми. По его словам, путь к ним лежал через авиацию, поэтому он целенаправленно готовился к поступлению в военно-летное училище.

Космонавт также объяснил, как изменилась система отбора в отряд: если раньше она была закрытой и ведомственной, то теперь стала открытой. Он уточнил, что подать заявку может любой желающий до 35 лет с высшим образованием.

Основными критериями остаются возраст, профильное образование – преимущественно инженерное или научное, опыт в авиационной или ракетно-космической сфере, знание английского языка и соответствие антропометрическим требованиям. Заявки принимаются до июня на сайтах «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов.

Отдельное внимание Сергей Рыжиков уделил жизни на орбите. Он рассказал о длительной адаптации к невесомости, повседневном быте и обязательной физической подготовке, а также о том, что связь с семьей поддерживается через видеозвонки примерно раз в неделю.

По его словам, в свободное время он предпочитает наблюдать за Землей, а не смотреть фильмы. За три полета он так и не посмотрел ни одного фильма, поскольку, как отметил космонавт, не мог позволить себе отвлекаться, когда за иллюминатором видны природные катастрофы – пожары или наводнения. Основным его увлечением на орбите стала съемка Земли.

Говоря о здоровье, он отметил, что адаптация к невесомости проходит индивидуально. В первые дни резкие движения могут вызывать проблемы с вестибулярным аппаратом. Он вспомнил, что однажды, оказавшись в бытовом отсеке, не удержался и сделал сальто, но быстро понял, что торопиться не стоит.

По его словам, организм привыкает к невесомости примерно за одну-полторы недели, а через месяц дискомфорт исчезает. При этом возвращение на Землю сопровождается обратным эффектом: гравитация сначала воспринимается как непривычная, и в первые сутки врачи не рекомендуют выполнять резкие движения.

Сергей Рыжиков также затронул перспективы космической отрасли и подчеркнул, что для космонавта важны не только физическое здоровье, но и психологическая устойчивость, а также способность строго следовать поставленным задачам.

Во время встречи студенты задавали практические вопросы. Их интересовало, как в невесомости измеряют массу тела, изучают ли космонавты звездные карты на случай отказа навигации, а также влияет ли профессиональная деятельность на повседневные привычки.