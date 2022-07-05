Космонавт Олег Артемьев поздравил выпускников КИУ и показал им Землю из космоса

Герой России космонавт Олег Артемьев, находящийся сейчас на борту Международной космической станции, поздравил выпускников Казанского инновационного университета с окончанием вуза, а преподавателей университета — с успешной подготовкой специалистов. Его видеообращение показали на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа КИУ.

«Космический привет Казанскому инновационному университету с Международной космической станции, с орбиты Земли, — обратился к участникам церемонии Олег Артемьев. — Дорогие выпускники КИУ, я поздравляю вас с успешным выпуском и желаю в будущем дотянуться до звезд. Не сомневаюсь, что у вас всё получится, ведь вас подготовили замечательные преподаватели КИУ. Выражаю благодарность вашим родителям за то, что воспитали таких прекрасных детей».

В своем видеообращении космонавт показал потрясающий вид на Землю из панорамного обзорного купола МКС.

Олег Германович Артемьев свой первый космический полет совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М», с марта по сентябрь 2014 года он находился на Международной космической станции. Во второй — на ТПК «Союз МС-08», на МКС он был с марта по октябрь 2018 года. Восемнадцатого марта 2022 года в третий раз стартовал на ТПК «Союз МС-21» к МКС в качестве командира корабля. В настоящее время он продолжает пребывать на Международной космической станции.

Олег Артемьев также обратился к абитуриентам Казанского инновационного университета и похвалил их за правильный выбор. «В КИУ вы добьетесь космического успеха, получите бескрайние возможности и покорите головокружительные высоты», — заметил он.

Российские космонавты давно дружат с КИУ. В университете проходили встречи студентов с Героем России летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым и его коллегой — космонавтом Алексеем Овчининым. В 2017 году по приглашению Антона Николаевича ректор университета Асия Тимирясова вместе с одним из студентов вуза посетила Байконур и стала очевидцем запуска пилотируемого космического корабля. А флаг КИУ побывал в космосе на Международной космической станции.