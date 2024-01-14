Космонавт Новицкий рассказал о съемках на орбите и планах сыграть в кино

Фото: телеграм-канал Юлии Пересильд

Герой Российской Федерации Олег Новицкий, сыгравший в фильме «Вызов», рассказал «Татар-информу», как он принял такое нестандартное решение, и поделился, планирует ли еще сыграть в кино.

«Мотивация была простая — воспринимать съемки как государственную задачу, которую надо выполнить. Причем когда ребята прилетели, мы уже работали на орбите. И сам план съемок был вписан в нашу повседневную деятельность. Где-то мы снимали по два часа, где-то по три, где-то все втроем, вместе, где-то отдельно. Все было очень грамотно спланировано», — рассказал собеседник агентства.

Перед полетом космонавты успели ознакомиться со сценарием, но специально не учили свои роли, так как по сути сыграли сами себя.

«Мы почему-то думали, что все это не состоится, казалось, что это такая небольшая афера. Но когда ребята стартовали, мы поняли, что нам не избежать съемок. Они прилетели, и мы включились в работу по полной программе. Съемки фильма абсолютно не наша стезя, мы не оканчивали никаких специальных учебных заведений. Но, по крайней мере, нам и Клим (Шипенко, режиссер, — прим. Т-и) и Юля (Пересильд, актриса, — прим. Т-и) максимально доходчиво пытались объяснить, что хотят от нас получить, в каком виде. В пределах отведенного времени мы старались выполнять эти советы и указания», — поделился космонавт деталями съемок.

Сниматься в кино Олег Новицкий пока больше не планирует.

«Я все-таки военный со стажем, полковник запаса, это явно немножко не мое. Но если такой проект возникнет на каком-нибудь из следующих полетов, все равно придется выполнять. Я думаю, что тот опыт, который мы уже получили, работая на орбите и снимаясь в фильме, пригодится», — заключил он.

Более подробное интервью читайте в материале: «Космонавт Новицкий о полетах: «Прекрасно понимаешь, на вершине какой пирамиды находишься».