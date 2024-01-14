Космонавт Новицкий поделился впечатлениями о трассе М12 и новогодней Казани

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Герой Российской Федерации Олег Новицкий выделил в своем насыщенном графике два дня и впервые в качестве туриста побывал в Казани и Свияжске. Космонавт вместе с дочерьми отправился в путешествие за рулем своего автомобиля по трассе М12. О том, как прошла поездка, он рассказал «Татар-информу».

В целом у него сложилось хорошее впечатление о поездке по новой дороге.

«Единственное, я считаю, что заправок маловато. Мы одну пропустили — большая очередь была, вторую пропустили — тоже большая очередь. Хорошо, у машины бак большой, литров 140, почти до Казани доехали, и здесь километрах в 100-150 заправились. А так дорога очень приличная, не напряженно, чисто, освещена хорошо», — рассказал собеседник агентства.

В Казани гости посетили Кремль, Старо-Татарскую слободу и даже успели прокатиться на метро.

«В Старо-Татарской слободе ребенок занимался мастер-классом, сделал поделки себе в форме драконьего глаза. В Свияжск ездили. Ребенку 7 лет, он запомнил все про Ивана Грозного, как он рубил лес, куда сплавлял, что строил, для чего все это делал. Очень познавательно. На метро успели проехать, это уже старшая дочь попросила. В целом город, конечно, очень красивый, аккуратный, чистый. Видно, что ухоженный, подсветка очень красивая, я так понимаю, что она не только праздничная, а уже повседневная», — отметил Олег Новицкий.

Также туристов впечатлил детский театр «Сказка». «Он поразил своей архитектурой, внутрь мы еще не попали, времени не хватило. Поэтому на следующую поездку очень обширные планы», — поделился космонавт.

Олег Новицкий также рассказал, что планирует приехать в Казань весной, на майские праздники. Более подробное интервью читайте в материале: «Космонавт Новицкий о полетах: «Прекрасно понимаешь, на вершине какой пирамиды находишься».