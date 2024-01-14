Космонавт Новицкий на отдыхе в Казани рассказал о целях весеннего полета на МКС

Герой Российской Федерации Олег Новицкий сейчас проходит подготовку к полету на орбиту, который состоится 21 марта и продлится 12 дней. Космонавт-испытатель рассказал «Татар-информу» о целях короткого полета на МКС.

«Цель — чтобы гражданин Белоруссии выполнил краткосрочный полет на Международную космическую станцию со своей научной программой. В Белоруссии был проведен отбор, причем Президент Александр Лукашенко решил, что это должна быть обязательно девушка», — поделился он.

В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина прибыли шесть девушек, они проходили конечные стадии отбора. На данный момент из них выбрали двух.

«Марина Василевская летит со мной как основной экипаж, ее дублирует Анастасия Ленкова. Я — командир экипажа, слева в кресле Марина Василевская — бортинженер, с правой стороны Трейси Колдуэлл-Дайсон. Мы прилетаем на станцию, американка остается там, я забираю другую американку — Лору О`Хара, и через 12 дней мы спускаемся втроем: я, Марина Василевская и Лора О`Хара», — пояснил собеседник агентства.

Также Олег Новицкий рассказал о дружбе с коллегой-космонавтом – бугульминцем Сергеем Рыжиковым, съемках в кино и об эмоциях в космосе. Более подробное интервью читайте в материале: Космонавт Новицкий о полетах: «Прекрасно понимаешь, на вершине какой пирамиды находишься».