Космонавт Новицкий и киноэкипаж вернулись на Землю

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю с Международной космической станции. Они покинули спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз МС-18».

«Союз» отчалил от МКС в 4.14 по Москве, в 6.42 он включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки. В 7.35 спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Спасатели помогли экипажу покинуть спускаемый аппарат. Первым спасательную капсулу покинул командир корабля Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем из нее выбрались режиссер и актриса.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС18 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса @novitskiy_iss и участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/AZ3CtweLhE — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

Роскосмос сообщил, что приземлившиеся чувствуют себя нормально. Пересильд отметила, что посадка прошла хорошо, но она всё-таки испытывает грусть, передает РИА Новости.

«Всё было более чем штатно. <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда всё заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — констатировала артистка.

Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции около двух недель. Они прибыли на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым для съемок первого в истории художественного фильма в космосе.

По словам режиссера, картина с рабочим названием «Вызов» рассказывает о полете на МКС женщины-врача из-за того, что одному из космонавтов срочно потребовалась медицинская помощь. На орбите предполагалось снять примерно 30–40 минут общего хронометража фильма.

Видеокамера экипажа осталась на станции, ее еще будут использовать космонавты. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин.