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Общество 28 марта 2025 10:00

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков возглавит экипаж «Ракеты Победы»

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Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков возглавит экипаж «Ракеты Победы»
Сергей Рыжиков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На космодроме Байконур завершаются приготовления к запуску ракеты, посвященному 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на корпус носителя нанесли официальную символику. Об этом сообщили в Телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ракета получила название «Ракета Победы». 8 апреля она отправит на орбиту новый пилотируемый корабль «Союз МС-27». В составе экипажа – космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков, российский космонавт Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

#запуск ракеты #космонавты #Сергей Рыжиков #80-летие Победы #космодром Байконур
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