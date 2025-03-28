Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков возглавит экипаж «Ракеты Победы»

Сергей Рыжиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На космодроме Байконур завершаются приготовления к запуску ракеты, посвященному 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на корпус носителя нанесли официальную символику. Об этом сообщили в Телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ракета получила название «Ракета Победы». 8 апреля она отправит на орбиту новый пилотируемый корабль «Союз МС-27». В составе экипажа – космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков, российский космонавт Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.