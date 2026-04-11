Космонавт Борисенко: Расчеты для первого спутника Земли делали на ЭВМ, созданной в Казани

Татарстан внес большой вклад в развитие космической сферы в нашей стране. В частности, многие расчеты для первого искусственного спутника Земли делали на ЭВМ, созданной в Казани. Об этом «Татар-информу» заявил Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

«Говоря о космосе и Татарстане, важно окунуться в историю. Элементы первого искусственного спутника Земли рассчитывались на вычислительной машине, созданной в Казани Баширом Рамеевым», – напомнил собеседник агентства.

Андрей Борисенко сегодня выступил на фестивале «Спутник знаний» в Казани, где ответил на вопросы детей и рассказал о жизни космонавта.

Напомним, в России впервые объявлена Неделя космоса. Она продлится до 12 апреля и будет проводиться ежегодно, как часть Десятилетия науки и технологий.