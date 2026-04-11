Общество 11 апреля 2026 14:00

Космонавт Андрей Борисенко в Казани рассказал детям о черных дырах и устройстве корабля

На фестивале «Спутник знаний» в казанском IT-парке имени Рамеева состоялась встреча с Героем России, космонавтом Андреем Борисенко. Он рассказал о том, какой путь проходит космонавт от отбора до отправки на орбиту, и ответил на вопросы детей.

«Подобные встречи приносят мне огромное удовлетворение, потому что с детьми очень приятно разговаривать. Для них это шанс понять, чем они хотят заниматься в жизни. Здесь, в Казани, мне задали много необычных и интересных вопросов», – отметил Борисенко.

Вопросы касались разных сфер космической отрасли: от количества кнопок на приборной панели корабля до инопланетян и суеверий. Но больше всего Борисенко запомнился вопрос о черных дырах. Один из юных зрителей поинтересовался, действительно ли их можно называть космическими хищниками.

