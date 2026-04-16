Космонавт Александр Лазуткин рассказал школьникам о пути в космос и жизни на МКС

Российское общество «Знание» провело тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики, во всех регионах страны. В них приняли участие школьники, студенты, молодежь, родители и представители старшего поколения.

В Татарстане состоялась одна из ключевых встреч, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Лектор общества «Знание», Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин посетил многопрофильный лицей №181 в Казани и Казанский инновационный университет, где встретился со школьниками и студентами. Эти мероприятия прошли в рамках целей и задач национального проекта «Молодежь и дети».

Встречи проходили в теплой и открытой атмосфере. Александр Лазуткин отвечал на вопросы участников, рассказывая о своей работе на Международной космической станции, о бытовых особенностях жизни в космосе и о том, как формируется характер человека, готового к профессии космонавта.

В мероприятиях приняли участие более 500 человек. Во время общения в зале одновременно поднимались десятки рук – более сотни участников хотели задать вопросы.

Космонавт отметил, что главная цель подобных встреч, которые общество «Знание» проводит по всей стране, заключается в том, чтобы разрушить представление о недосягаемости космоса. По его словам, его собственный пример показывает, что путь в профессию требует упорной учебы, постановки целей и умения работать в команде.

Он также рассказал, что интерес к космосу у него появился в детстве после того, как мать подарила ему книгу «Незнайка на Луне», после прочтения которой у него возникло желание отправиться за «лунным камнем». Позднее этот интерес усилился благодаря фантастической литературе.

Лазуткин подчеркнул, что стремление стать космонавтом с ранних лет требовало не только хорошей учебы, но и физической подготовки. Он также дал совет школьникам и студентам всегда ответственно относиться к учебе, поскольку заранее невозможно знать, какая профессия может заинтересовать в будущем.

Отдельно космонавт затронул тему патриотизма. Он отметил, что воспитание патриота заключается не только в рассказе о прошлом страны, но и в создании условий для развития в настоящем. По его словам, он увидел у школьников и студентов живой интерес к науке, технике, спорту и творчеству, и именно из этого формируется внутренняя энергия развития общества. Патриотизм он определил как ежедневный труд и убежденность в возможности изменить жизнь к лучшему.

В ходе встречи он также предложил простой эксперимент, позволяющий представить состояние невесомости: попробовать постоять на голове в течение некоторого времени.

Одним из ключевых событий визита стал старт «Гагаринской эстафеты» – соревнований по плаванию, прошедших в бассейне лицея. Александр Лазуткин дал символический старт заплывам, отметив важность гармоничного развития детей и подростков.

По всей стране лекторы общества «Знание», включая популяризаторов науки и специалистов отрасли, проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывая о достижениях российской космической отрасли, технологиях и изобретениях. Также проходят встречи с действующими космонавтами. В частности, в Татарстане планируется выступление сотрудника «Роскосмоса» Шакира Бабаева.

Отдельно отмечается, что провести мероприятие ко Дню космонавтики может любой желающий, используя материалы из Библиотеки готовых лекций. Среди них – «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир», а также тематический квиз.

Первая российская Неделя космоса прошла с 6 по 12 апреля по всей стране. Указ о ее проведении, приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос, подписал Президент России Владимир Путин. С 2026 года Неделя космоса будет проводиться ежегодно в установленные даты.